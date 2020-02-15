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كُتّاب وآراء
أندية إنجليزية تخطب ود المغربي أسامة الإدريسي
انضم ناديا ليستر سيتي وإيفرتون الإنجليزيين إلى الأندية المهتمة بخدمات الدولي المغربي المتألق أسامة الإدريسي، نجم أزد الكمار الهولندي، إذ يرغبان في التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحسب ما كشفت عنه مصادر موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي، وموقع " MIN90"، ومصادر أخرى، فإن ثلاثة أندية من الدوري الإنجليزي دخلت في صراع بينها بغية الظفر بخدمات المهاجم المغربي، ويتعلق الأمر بليستر سيتي، وإيفرتون، وويست هام، بعد المستوى اللافت الذي ظهر به الإدريسي منذ بداية الموسم الحالي.
ويقدم الدولي المغربي، البالغ من العمر 23 عاما، والذي تتم مقارنته بالساحر الهولندي أريين روبن، موسما مذهلا في الأراضي المنخفضة، حيث سجل 16 هدفا وأعطى 8 تمريرات حاسمة.
وكان "كالشيو ميركاتو" قد أشار في وقت سابق إلى رغبة فريق أيس روما الإيطالي في تعزيز صفوفه بالدولي المغربي الإدريسي بعدما اختاره الطاقم التقني للنادي ضمن قائمة الأسماء التي يرغب في التعاقد معها.
وخطف مهاجم "الأسود" الأنظار عقب العروض الكبيرة التي قدمها بقميص أزد الكمار، وهو ما جعله يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي عن شهر يناير، ويحتل المركز الثالث في صدارة ترتيب الهدافين بتوقيعه 12 هدفا بفارق هدفين عن متصدر الترتيب سيريل ديسرس مهاجم هيراكليس الميلو.
وتمكن الإدريسي من تحقيق رقم غير مسبوق في تاريخ "الإيردفيزي" بعد أن أصبح أول لاعب يتوج بهذه الجائزة الفردية المرموقة للمرة الثانية على التوالي، كما يعتبر ثاني لاعب يفوز مرتين بالجائزة الشهرية في موسم واحد بعد الموهبة الهولندية فرانكي دي يونغ، لاعب برشلونة الإسباني، الذي حصل عليها في ديسمبر 2018 وفبراير 2019.