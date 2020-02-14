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الرئيسية | رياضة | استبعاد مانشستر سيتي من المسابقات القارية لعامين

استبعاد مانشستر سيتي من المسابقات القارية لعامين

استبعاد مانشستر سيتي من المسابقات القارية لعامين
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 14 فبراير 2020 - 21:36

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة، استبعاد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي عن المشاركة في المسابقات القارية لمدة عامين بسبب "خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف".

وأضاف أنه تم تغريم بطل الدوري الإنكليزي في الموسمين الأخيرين 30 مليون يورو، مشيرا إلى أنه بإمكانه استئناف عقوبة غرفة التحكيم في الاتحاد الأوروبي للعبة أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس".

ورد النادي على الفور معلنا أنه سيستأنف العقوبة أمام محكمة التحكيم، وقال في بيان أنه "مستاء ولكن غير مفاجأ من هذا الحكم المجحف" وسيلجأ الآن "إلى حكم محايد" من خلال بدء إجراءات اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية "في أقرب فرصة ممكنة".

واعتبرت غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية أن النادي الذي يشرف على تدريبه الإسباني جوسيب غوارديولا ارتكب "انتهاكات خطيرة" لقواعد اللعب النظيف المالي، والتي تحظر على الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية إنفاق أكثر مما تكسب وتشرف عن كثب على ضخ رساميل من مالكيها.

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