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الرئيسية | رياضة | جامعة الكرة تعاقب نادي الجيش الملكي وتغرّم الرجاء

جامعة الكرة تعاقب نادي الجيش الملكي وتغرّم الرجاء

جامعة الكرة تعاقب نادي الجيش الملكي وتغرّم الرجاء
هسبريس من الرباط
السبت 15 فبراير 2020 - 12:12

قررت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال اجتماعها أمس الجمعة، معاقبة نادي الجيش الملكي بإجراء أربع مباريات نافذة دون جمهور مع غرامة قدرها 100 ألف درهما، على خلفية "الأحداث" التي عرفتها المباراة التي جمعته بالرباط بفريق الرجاء البيضاوي، برسم مؤجل الدورة الـ15 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب للقسم الأول.

وذكر بلاغ للجنة، نشر على الموقع الالكتروني للجامعة، أن هذا القرار جاء إثر "اقتحام عنصرين من أنصار فريق الجيش الملكي لأرضية الملعب أدت إلى توقيف اللقاء لمدة دقيقتين وكذا استعمال جماهيره لكثير من الشهب الاصطناعية نتج عنها دخان كثيف أدى إلى توقيف اللقاء من جديد مع تسجيل حالة العود، فضلا عن رميهم للقاروروات والشهب الاصطناعية وأجسام غريبة على أرضية الملعب خلال نهاية المقابلة، أصيب من خلالها عدد من رجال الأمن وبعض المصورين الصحافيين، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات".

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة قررت أيضا تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 40 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية خلال المباراة ذاتها، مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - MAROCAINE السبت 15 فبراير 2020 - 12:32
من يتحمل خسائر المواطنين خارج الملعب, سيارات حافلات من ?????
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19
2 - زورو السبت 15 فبراير 2020 - 12:37
حتى الجامعة قراراتها مضحكة .الكل يعرف المباريات التي تكون نسبة الشغب مرتفعة فيها وتنتظر الجامعة حتى تقع الفاس في الراس فتعاقب الفريق المستقبل. لماذا لا تتخذ الجامعة قرارات اخرى وتنقط كل المباريات من حيث الشغب وكل فريقين وصل مستوى الشغب في مبارتيهما الى حد ما يحرمان ولعدة مواسم من الجمهور ذهابا وايابا.
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10
3 - متتبع1956 السبت 15 فبراير 2020 - 12:41
معاقبه الفريقين لن يجدي شيءا. يجب تغريم جماهيرهما برفع سعر التذكره الى 300 درهم في كل مباراه يستقبل فيها الفريقان هنا يتبين المحب للفيق ويتبين من هم اللدين ياءتون الملاعب لملاء الجنيات واصياح والفوظى .وشكرا هسبريس .
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21
4 - simo السبت 15 فبراير 2020 - 12:41
انا ضد الشغب ولكن انا كنت فتيران ولجماهير بجوج شعلو لفلام بجوج لحوهم فالملعب لدخال من خرجو دابزو بجوج الى ايتعاقبو اتعاقبو بجوج ماشي غي ديما ديرو الخاطر البيضاوا لتدكير انا لست من انصار الجيش
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-4
5 - باعروب السبت 15 فبراير 2020 - 12:51
عقوبات غير كافية ولا تتناسب مع الاضرار المعنوية التي خلفتها للجماهير المغربية المحبة لكرة القدم . انا في نظري يتعين خصم عشر نقط من رصيد كل فريق وإجراء جميع المقابلات التي تجمع بين الفريقين بدون جمهور ال أجل غير مسمى
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7
6 - مصطفى السبت 15 فبراير 2020 - 12:53
هذه العقوبات لا تكفي.
يجب اتخاذ قرار منع تنقل الجماهير.
عيب علينا لعبة رباضية نرجعوها ألة للقتل و التدمير و نحن اقرب الى الحضارة الكروية جغرافيا ب 15 كلم للاسف.
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