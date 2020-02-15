جامعة الكرة تعاقب نادي الجيش الملكي وتغرّم الرجاء

هسبريس من الرباط

قررت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال اجتماعها أمس الجمعة، معاقبة نادي الجيش الملكي بإجراء أربع مباريات نافذة دون جمهور مع غرامة قدرها 100 ألف درهما، على خلفية "الأحداث" التي عرفتها المباراة التي جمعته بالرباط بفريق الرجاء البيضاوي، برسم مؤجل الدورة الـ15 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب للقسم الأول.

وذكر بلاغ للجنة، نشر على الموقع الالكتروني للجامعة، أن هذا القرار جاء إثر "اقتحام عنصرين من أنصار فريق الجيش الملكي لأرضية الملعب أدت إلى توقيف اللقاء لمدة دقيقتين وكذا استعمال جماهيره لكثير من الشهب الاصطناعية نتج عنها دخان كثيف أدى إلى توقيف اللقاء من جديد مع تسجيل حالة العود، فضلا عن رميهم للقاروروات والشهب الاصطناعية وأجسام غريبة على أرضية الملعب خلال نهاية المقابلة، أصيب من خلالها عدد من رجال الأمن وبعض المصورين الصحافيين، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات".

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة قررت أيضا تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 40 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية خلال المباراة ذاتها، مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.