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كُتّاب وآراء
مدينة القنيطرة تحتفي بتتويج منتخب "الفوتسال"
احتفت عمالة مدينة القنيطرة، مساء أمس الجمعة، بالمنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، الذي أحرز لقب الدورة السادسة لبطولة إفريقيا التي احتضنتها مدينة العيون.
فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، أشاد في كلمة له بالمناسبة بالإنجاز الذي حققته العناصر الوطنية، منوها بالمجهودات المبذولة من طرف الجميع لتحقيق اللقب القاري.
واعتبر العامل، الذي رافقه رئيس الجماعة الحضرية للقنيطرة، وممثلو السلطات المحلية والمجتمع المدني، أن الحفل يروم تشريف المتوجين، "الذين رفعوا عاليا العلم المغربي بمدينة العيون".
هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، قال في تصريح صحافي إن هذا الاحتفاء يعتبر اعترافا بمجهودات جميع أعضاء الفريق، مضيفا أن هذا الإنجاز يعد ثمرة عمل جاد ومستمر لجميع اللاعبين والطاقم التقني والإداري، وأن الطموح المستقبلي هو مواصلة العمل على النهج نفسه والفوز بألقاب أخرى.
أما سفيان بوريت، لاعب الفريق الوطني، فعبر في تصريح مماثل عن اعتزازه بهذا الحفل الذي أقامته عمالة إقليم القنيطرة، والذي شكل مناسبة لاقتسام الفرحة بهذا الانجاز مع الجمهور الذي ساند الفريق خلال هذه المسابقة، وخاصة جمهور مدينة العيون.