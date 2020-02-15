أولمبيك آسفي يغادر كأس محمد السادس بهزيمة أمام اتحاد جدة

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

توقف مسار فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، في دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد خسارته بهدف دون رد أمام ضيفه اتحاد جدة السعودي في إياب دور الربع، ليغادر بذلك المسابقة.

وتأهل اتحاد جدة إلى الدور قبل النهائي، عقب تفوقه في مجموع المباراتين 2-1 على الفريق المسفيوي، حيث تعادل الفريقان 1-1 في مدينة جدة السعودية في مباراة الذهاب.

وبدأ الفريق المغربي مجريات المباراة بشكل جيد بعد أن أتيحت له أول محاولة للتهديف في النزال في حدود الدقيقة السابعة، كان من خلالها أبناء المدرب محمد الكيسر قريبين من افتتاح النتيجة لولا التدخل الأخير لحارس الاتحاد وإخراجه الكرة من فوق خط المرمى.

مع مرور دقائق الشوط الأول، تبادل لاعبو الطرفين بعض المناورات الهجومية التي كادت أن تأتي بالهدف من الجانبين، قبل أن تغلق الممرات في دقائق الربع ساعة الأخيرة لتبقى أطوار اللعب منحصرة في وسط الملعب وتغيب في ظلها فرص التهديف.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني، تمكن الفريق السعودي من هز الشباك وإحراز هدف التقدم في حدود الدقيقة 49 عن طريق اللاعب روماريو دا سيلفا، بعد سقوط الخط الخلفي للفريق المغربي في هفوة فادحة.

وعاد الاتحاد السعودي ليهدد مرمى أولمبيك آسفي في العديد من الكرات الهجومية، في المقابل لم يرد أصحاب الأرض على هدف دا سيلفا، بالشكل المطلوب، رغم الضغط الكبير على معترك الاتحاد في الأنفاس الأخيرة، لتحكم عليه هذه الخسارة بمغادرة مسابقة كأس محمد السادس من دور الربع.