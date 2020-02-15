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الرئيسية | رياضة | الوداد البيضاوي ينهزم أمام ضيفه الدفاع الجديدي

الوداد البيضاوي ينهزم أمام ضيفه الدفاع الجديدي

الوداد البيضاوي ينهزم أمام ضيفه الدفاع الجديدي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
السبت 15 فبراير 2020 - 20:55

عاد فريق الدفاع الجديدي لكرة القدم، بفوز ثمين من قلب الدار البيضاء بعد تغلبه على حساب مضيفه الوداد بهدف نظيف، في مباراة الجولة 16 من منافسات الدوري الاحترافي.

وهدد الفريق الدكالي مرمى الوداد بشكل مبكر، حيث كان العميد مهدي قرناص، قريبا من هزم الحارس رضا التكناوتي، وهز الشباك في حدود الدقيقة الرابعة، في الوقت الذي بدأ رفاق العميد إبراهيم النقاش، مجريات المواجهة بمردود محتشم.

وفي حدود الدقيقة 20، تمكن الدفاع الجديدي من الوصول لشباك الوداد عن طريق المهاجم سيمون مسوفا، ليحافظ بذلك الضيوف عن تقدمهم في النتيجة إلى غاية إنهاء الحكم محمد النحيح، تفاصيل الشوط الأول.

ومع مرور دقائق الشوط الثاني، تراجع نسق وإيقاع النزال واشتد الصراع البدني بين عناصر الطرفين، لتغيب بذلك عن أطوار النصف الثاني الفرص السانحة للتهديف، لتنتهي تفاصيل النزال باقتناص الدفاع الجديدي ثلاث نقاط ثمينة من الدار البيضاء

.وأضاف الدفاع الجديدي ثلاث نقاط ثمينة لرصيده بعد هذا الفوز، إذ بلغ النقطة 23 في الصف السادس مناصفة مع الفتح الرباطي، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الوداد في 33 نقطة بالمركز الأول.

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