مدرب الإسماعيلي يحذر من قوة الرجاء البيضاوي

هسبريس – و.م.ع

أكد مدرب فريق الإسماعيلي المصري، الفرنسي ديديه غوميز، أن الرجاء البيضاوي، فريق قوي ويضم لاعبين مميزين بحكم تجربتهم وتمرسهم في البطولات الإفريقية.

وأضاف غوميز خلال لقاء صحفي قبيل المباراة التي ستجمع الإسماعيلي، غدا الأحد، بملعب محافظة الإسماعيلية (140 كلم شرق القاهرة) بضيفه الرجاء لحساب ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، "فريق الرجاء يضم عناصر مميزة وقادر على حسم نتيجة المباراة في أي وقت، لكن فريقي بدوره على أتم الجاهزية لتقديم عرض كروي مميز وسيعمل جاهدا وباستماتة للفوز في اللقاء".

وأشار إلى أن المباراة ستكون صعبة لكلا الفريقين،" لكن الدراويش قادرون على حسم نتيجتها لصالحهم إذا تفادوا ارتكاب الأخطاء المجانية وكان تركيزهم الذهني جيدا".

وقال في هذا الصدد، إنه درس بشكل جيد طريقة لعب الرجاء، و"المأمول من فريقي هو أن يركز على الفوز واستغلال عامل الجمهور الذي سيكون بكل تأكيد في صالحنا".

وسجل أن نتيجة المباراة" ستكون مهمة بالنسبة إلينا لأنها ستحفزنا على تقديم أداء لافت في لقاء العودة والعبور الى نصف نهائي البطولة".

من جهته، قال مدرب الرجاء جمال السلامي، إن فريقه يتمتع بجاهزية عالية، وسيلعب غدا من أجل تحقيق الفوز رغم افتقاده لعناصر أساسية. وأضاف أن لاعبي الفريق " تحذوهم رغبة أكيدة للفوز، وعازمون على تقديم أداء جيد يرضي جماهير النادي العريضة".

وأردف قائلا "معنويات اللاعبين عالية وتركيزهم منصب على المرور إلى الدور الموالي وهذا هو الأهم بالنسبة إلينا".

ومن أبرز غيابات لاعبي الرجاء عن مباراة يوم غد بداعي الإصابة أو التوقيف، قائد الفريق محسن متولي وعمر بوطيب وعبد الإله حافظي وناناح وبن حليب بالإضافة إلى الحارس أنس الزنيتي.

وسيدير هذه المباراة طاقم تحكيم عماني يقوده أحمد أبوبكر سعيد كحكم ساحة ويعاونه كل من أبوبكر العمري مساعد أول وراشد الغيثي مساعد ثان، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع قاسم الحاتيمي.

وتأهل الرجاء إلى دور نصف النهاية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، على حساب مولودية الجزائر.

أما الإسماعيلي فتأهل بدوره إلى نصف النهاية على حساب الاتحاد السكندري المصري