جيّد يحكم لقاء الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت لجنة الحكام بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الأحد، عن أسماء حكام مباراتي الذهاب والإياب بين الزمالك المصري والترجي التونسي بدور ربع بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت اللجنة إلى أن الحكم المغربي رضوان جيد سيدير مباراة الذهاب بين الزمالك والترجي، يوم 28 فبراير الجاري بالقاهرة، في حين سيدير الحكم الجزائري مصطفى غربال مباراة الإياب بين الفريقين، في تونس يوم 6 مارس المقبل.

وتوج الزمالك بكأس "السوبر الإفريقي" بعد فوزه على الترجي بحصة 3-1، أول أمس، بينما كان رضوان جيد قد أدار مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.