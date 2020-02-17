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الرئيسية | رياضة | هل يلبي الزاكي والطاوسي دعوة الدوري الجزائري؟

هل يلبي الزاكي والطاوسي دعوة الدوري الجزائري؟

هل يلبي الزاكي والطاوسي دعوة الدوري الجزائري؟
هسبورت - حمزة اشتيوي
الاثنين 17 فبراير 2020 - 10:31

أوضحت تقارير إعلامية جزائرية أن إدارة فريق اتحاد العاصمة الجزائري قد ربطت الاتصال بالإطارين الوطنيين رشيد الطاوسي وبادو الزاكي لخلافة أحدهما للمدرب بلال دزيري على رأس العارضة الفنية للاتحاد، عقب استقالته من منصبه الخميس.

وحسب صحيفة الشروق الجزائرية، فإن استقالة المدرب دزيري بلال من مهامه جعلت إدارة الفريق تتحرك للبحث عن مدرب يخلفه، وجاء اختيار المكتب المسير للفريق على كل من بادو الزاكي أو رشيد الطاوسي بالدرجة الأولى.

ويتمتع كل من الزاكي والطاوسي بسمعة جيدة في الجزائر بعدما أشرف بادو على شباب بلوزداد ومولودية وهران في وقت سابق، حيث يعتبر أول مدرب مغربي يفوز بلقب رفقة فريق جزائري بعد أن توج رفقة شباب بلوزداد بكأس الجزائر سنة 2017.

كما سبق للطاوسي أن جاور كل من شباب بلوزداد ووفاق سطيف، حيث أوصل "السطيفيّين" إلى نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بعدما تمكن من إقصاء الوداد الرياضي من المنافسة سنة 2018.

ويبقى السؤال المطروح هل سيغادر أحدهما مهامه داخل الإدارة التقنية المغربية للالتحاق بالفريق الجزائري؟ علماً أن علاقتهما بالمدير التقني روبرت أوشن ليست على ما يرام.

وأفادت مصادر مطلعة بأن بادو الزاكي ورشيد الطاوسي جمعهما، أول أمس الخميس، اجتماع مع المدير المالي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي لتوقيع عقدهما مع جامعة الكرة؛ وهو ما يبقي إمكانية مغادرتهما للإدارة التقنية واردة، في حالة لم تتم تسوية وضعيتهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - said الاثنين 17 فبراير 2020 - 10:35
المرجو من المدرب الطوسي الالتحاق باتحاد العاصمة لاسقاطه إلى القسم الثاني فهو جدير بهذا العمل وشكرا
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-6
2 - حمين راغب الاثنين 17 فبراير 2020 - 10:51
هذه من نتائج التسيير العشوائي لجامعة التبذير والفشل بحيث تم فصل المدرب الزاكي من تدريب فريق الجديدة وإلحاقه للإدارة التقنية بدون استشارة المدير التقني الذي رفض رفض تام الزاكي والطاوسي !! وهذا من علامات العبث وعشوائية رئيس الجامعة !!
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