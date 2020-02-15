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الرئيسية | رياضة | حكم بوتسواني يدير مباراة المصري ونهضة بركان

حكم بوتسواني يدير مباراة المصري ونهضة بركان

حكم بوتسواني يدير مباراة المصري ونهضة بركان
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 15 فبراير 2020 - 20:58

أسندت لجنة الحكام بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إدارة مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية بين المصري البورسعيدي ونهضة بركان إلى الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.

ويعاون بوندو كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا، كمساعد أول، وسورو فاتساوان من ليسوتو كمساعد ثان، بالإضافة إلى الحكم الرابع البوتسواني، تشيبو موكاني جوبا جوبا.

وستقام المباراة في فاتح مارس المقبل، بينما سيلعب لقاء الإياب يوم 8 من الشهر ذاته.

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