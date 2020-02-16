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الرئيسية | رياضة | نهضة الزمامرة تاسعا بالفوز على يوسفية برشيد

نهضة الزمامرة تاسعا بالفوز على يوسفية برشيد

نهضة الزمامرة تاسعا بالفوز على يوسفية برشيد
هسبريس من الرباط
الأحد 16 فبراير 2020 - 19:46

فاز فريق نهضة الزمامرة بميدانه على يوسفية برشيد بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على أرضية ملعب أحمد شكري بالزمامرة، برسم منافسات الدورة الـ16 للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل ثلاثية نهضة الزمامرة كل من عبد الصمد لمباركي (د31) من ضربة جزاء، ومراد كعواش (د66) ضد مرماه، ومحد كمال (د75)، فيما وقع هدفي يوسفية برشيد أسامة حفاري (د35)، وعبد الصمد نياني (د78).

وارتقى نهضة الزمامرة، بعد هذا الفوز، للمركز التاسع برصيد 20 نقطة، فيما تراجع فريق يوسفية برشيد للمركز الـ10، وتوقف رصيده عند 18 نقطة إلى جانب أولمبيك آسفي.

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