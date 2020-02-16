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الرئيسية | رياضة | الجيش الملكي يهزم ضيفه المغرب التطواني بـ2-1

الجيش الملكي يهزم ضيفه المغرب التطواني بـ2-1

الجيش الملكي يهزم ضيفه المغرب التطواني بـ2-1
هسبريس من الرباط
الأحد 16 فبراير 2020 - 21:28

قاد الإيفواري جوزيف غيدي غنادو، فريق الجيش الملكي للفوز بميدانه على المغرب التطواني بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم منافسات الدورة الـ16 للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وأعاد غيدي الجيش الملكي إلى أجواء المباراة بعد أن كان متأخرا بهدف عمر جيراري في مرماه (د51)، وتمكن من تسجيل التعادل في الدقيقة 78، ثم تمكن بعدها بعشر دقائق من هزم الحارس التطواني رضا بوناكة برأسية جميلة، وتوقيع هدف الانتصار.

وارتقى الجيش الملكي بعد هذا الفوز للمركز الرابع برصيد 28 نقطة، فيما ظل المغرب التطواني في المركز الثامن وتوقف رصيده عند 21 نقطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Rbati الأحد 16 فبراير 2020 - 21:51
مبروك فوز الجيش الملكي و حظ موفق للمغرب التطواني..نتمنى ان تسود الروح الرياضية بين جميع الجماهير المغربية و أن يكون التشجيع دون تعصب فكرة القدم مجرد لعبة و تسلية
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4
2 - bssibssi الأحد 16 فبراير 2020 - 22:05
هنيئا لزعيم فوز مستحق رغم ضلم الجامعة بفرضها الويكلو وحرمان أبناء العاصمة من مشاهدة فريقها فقط لإرضاء الرجاء وأبناء الدار البيضاء. ....أتحدى الجامعة دير الويكلو 4 الماتشات لرجاء أو الوداد حيث عندهم رؤساءهم في الجامعة وهدا مخالف للقانون. ..الجمع بين منصبين متناقضين هوما الحكم وهوما طرف في الصراع....تحية عسكرية لجمهور العاصمة
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-4
3 - شمالي الأحد 16 فبراير 2020 - 22:08
برافو نتمنى من المدرب ان يستمر بالعمل في صمت كل المغاربة سعيدون ببداية عودة احد اعرق الاندية
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5
4 - مغربي الأحد 16 فبراير 2020 - 22:13
مبروك وتحية لفريق الجيش الملكي وللمدرب طالب وللجمهور ولادارة الفريق
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5
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