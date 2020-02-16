الجيش الملكي يهزم ضيفه المغرب التطواني بـ2-1

هسبريس من الرباط

قاد الإيفواري جوزيف غيدي غنادو، فريق الجيش الملكي للفوز بميدانه على المغرب التطواني بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم منافسات الدورة الـ16 للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وأعاد غيدي الجيش الملكي إلى أجواء المباراة بعد أن كان متأخرا بهدف عمر جيراري في مرماه (د51)، وتمكن من تسجيل التعادل في الدقيقة 78، ثم تمكن بعدها بعشر دقائق من هزم الحارس التطواني رضا بوناكة برأسية جميلة، وتوقيع هدف الانتصار.

وارتقى الجيش الملكي بعد هذا الفوز للمركز الرابع برصيد 28 نقطة، فيما ظل المغرب التطواني في المركز الثامن وتوقف رصيده عند 21 نقطة.