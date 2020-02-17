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الرئيسية | رياضة | سلامي: غيابات وراء هزيمة الرجاء أمام الإسماعيلي

سلامي: غيابات وراء هزيمة الرجاء أمام الإسماعيلي

سلامي: غيابات وراء هزيمة الرجاء أمام الإسماعيلي
هسبريس من الرباط
الاثنين 17 فبراير 2020 - 01:20

عبر جمال سلامي، مدرب فريق الرجاء البيضاوي، عن اقتناعه بأداء فريقه أمام النادي الإسماعيلي المصري، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية البطلة، التي جرت، مساء الأحد، بملعب الإسماعيلية.

وأكد سلامي، خلال الندوة الصحافية التي تلت المباراة، التي عرفت هزيمة الرجاء البيضاوي بهدف وحيد سجل من ضربة الجزاء في الدقيقة 52، أنه مرتاح للمستوى الجيد الذي ظهر به اللاعبون، مضيفا أنهم كان الأفضل خلال التسعين دقيقة، وسيطروا على المباراة رغم هزيمتهم.

وأرجع سلامي الهزيمة إلى غياب النجاعة الهجومية، وتضييع فرص تهديف كثيرة، وغياب مجموعة من اللاعبين، على رأسهم محسن متولي، مؤكدا أن الفريق سيعمل خلال الإياب على تقديم كل ما لديه، واستغلال عودة اللاعبين المصابين لتحقيق نتيجة أفضل، "لأن الفوز هو خيارنا الوحيد للمرور إلى المباراة النهائية".

مدرب الإسماعيلي، الفرنسي ديديه غوميز، اعترف بصعوبة المباراة، وأكد أن الرجاء البيضاوي خصم قوي وأدى مباراة كبيرة وخلق صعوبات لفريقه، "لكنه لم يكن محظوظا".

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