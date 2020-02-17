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الرئيسية | رياضة | "كاف" تفتح الترشح لاحتضان نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية

"كاف" تفتح الترشح لاحتضان نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية

"كاف" تفتح الترشح لاحتضان نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 17 فبراير 2020 - 10:49

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن فتح باب الترشيح لاستضافة مباراتي نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية لموسم 2019-2020.

ودعا الكاف، في بيان، الاتحادات الوطنية الإفريقية لكرة القدم الراغبة في ترشيح مدن وملاعب محددة لاستضافة مباراتي نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، لتقديم ترشيحاتها، مع مراعاة جودة الملاعب وتسهيلات ظروف التداريب وإقامة الفرق وضمان الدعم الحكومي الخاص بالتنظيم، وذلك قبل 20 فبراير الجاري.

وحدد الكاف يوم 24 ماي المقبل موعدا لإجراء نهائي كأس الكونفدرالية و29 من الشهر ذاته، لإقامة مباراة نهائي دوري الأبطال.

وكان مصدر من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد ذكر بأن المدينة التي ستحصل على حق التنظيم ستحقق عائدات مالية بشكل يشبه طريقة توزيع العائدات في بطولة أمم إفريقيا.

ويحصل البلد المنظم لكأس أمم إفريقيا على 20 بالمائة من العائدات التي تحققها البطولة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ستتم دراسة الترشيحات والعروض المقدمة من جانب الاتحادات الوطنية والإمكانات التي يمكن توفيرها لتحديد الخيار الأفضل.

وكان الكاف قد أسند تحديد الملعبين الذين سيستضيفان لقاءي نهائي البطولتين إلى لجنة مختصة وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد مؤخرا في الرباط.

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