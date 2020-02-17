خيّالة الأمن المغربي تشارك في تنافس عالمي بإسبانيا

هسبريس من الرباط

يشارك فرسان خيّالة الشرطة التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني في فعاليات الملتقى العالمي لرياضة الفروسية والقفز على الحواجز الذي تحتضنه مدينة قادس جنوب إسبانيا، تحت اسم "معرض الخيول بامتياز Sunshine Tour-2020 –"، والذي يعرف مشاركة خيالة وفرسان من مختلف دول العالم.

وتشارك المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الملتقى العالمي لرياضات الفروسية ممثلة بتسعة فرسان وثمانية خيول، وهي مناسبة سانحة واستثنائية لفرسان الشرطة المغربية للاحتكاك بأشهر الخيالة المحترفين في العالم في رياضات القفز على الحواجز، والذين يناهز عددهم ألف فارس.

وتهدف المشاركة المغربية، أيضا، إلى تحسين وتطوير مهارات الخيالة في التعامل مع الفرس في مختلف الوضعيات، بما فيها الرياضية، فضلا عن قياس حجم ومستوى احترافية فرسان الأمن الوطني مقارنة مع المحترفين في هذا المجال الذين يمثلون القارات الخمس.

ويعتبر هذا الملتقى العالمي من أشهر المواعيد السنوية لرياضات الفروسية في العالم، لما يوفره من مرافق ممتازة للتدريب والتباري قادرة على استيعاب أكثر من 1000 فارس متسابق، و1500 حصان للقفز على الحواجز؛ فضلا عن احتضانه ما يناهز 150 مسابقة على امتداد ستة أسابيع من المنافسة تجري بين شهري فبراير ومارس 2020.

وحصل فرسان الأمن الوطني خلال الأيام الأولى من المسابقة على مراتب متقدمة في مسابقات القفز على الحواجز، إذ حصّل خيال الشرطة المغربية محمد لدهم ممتطيا الفرس "EL KANDOR" المرتبة الرابعة، متبوعا بزميله الشرطي يوسف الصبار ممتطيا الفرس "DINKA" الذي حصل على المرتبة الخامسة، وذلك خلف فرسان محترفين من دول إسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ومتقدمين على 60 فارسا وخيالا من دول لها باع طويل في رياضات الفروسية، مثل المكسيك وبلجيكا وروسيا والسويد والبرازيل وغيرها.

وأكد مصدر أمني أن فرسان المديرية العامة للأمن الوطني حافظوا طيلة الأيام الأولى من المسابقة على مراتبهم الأولى المتقدمة، إذ حصلوا في عدة مسابقات على المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة، وهم يتطلعون لاحتلال المراتب الثلاث الأولى في غضون الأيام القادمة من أيام هذه التظاهرة الرياضية.

وشدد المصدر ذاته على أن هذه المسابقة العالمية تعرف مشاركة فرسان وخيالة محترفين في القفز على الحواجز من خارج أجهزة الشرطة والأمن، ينتمون إلى أندية عالمية للفروسية، وزاد أن مشاركة المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الملتقى جاءت تتويجا لنتائجها الإيجابية ضمن المنافسات الوطنية والدولية، بحكم عضويتها في الجامعة الملكية المغربية لرياضات الفروسية.