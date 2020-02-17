برشلونة يحصل على الموافقة لتعويض ديمبيلي

هسبريس - إفي

حصل نادي برشلونة على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني للتعاقد مع لاعب جديد لتعويض الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي سيغيب لفترة طويلة تزيد عن خمسة أشهر بسبب الإصابة.

وسمحت اللجنة الطبية لرابطة "الليغا" لنادي برشلونة بالتعاقد مع لاعب بديل لديمبيلي، وفقا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وبعد انتهاء موسم صاحب الـ22 عاما رسميا مع "البلاوغرانا"، تنص لوائح الاتحاد الإسباني على أحقية النادي في التعاقد مع لاعب آخر من داخل إسبانيا، ولن يكون له الحق في المشاركة سوى في المسابقات المحلية فقط.

وكانت تقارير قد أكدت رغبة النادي الكتالوني في التعاقد مع المهاجم المخضرم لخيتافي أنخل رودريغيز، ذو الـ32 عاما، والذي سجل عشرة أهداف هذا الموسم بالليغا، آخرها ضد نادي "البارصا" نفسه.