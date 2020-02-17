24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:0713:4616:4819:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رسالة إلى المثقفين المغاربة.. (5.00)

  2. ‪الصراعات المسلحة تفاقم الجرائم الجنائية في بلدان الأزمات العربية (5.00)

  3. جبهة نقابية تطلق برنامج احتجاج لتشغيل "سامير" (5.00)

  4. قنصلية متنقلة تخدم جالية المغرب في "كيب تاون" (5.00)

  5. الحكومة تخلف وعد تعميم المنح .. وطلبة الماستر ينددون بالإقصاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | برشلونة يحصل على الموافقة لتعويض ديمبيلي

برشلونة يحصل على الموافقة لتعويض ديمبيلي

برشلونة يحصل على الموافقة لتعويض ديمبيلي
هسبريس - إفي
الاثنين 17 فبراير 2020 - 14:36

حصل نادي برشلونة على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني للتعاقد مع لاعب جديد لتعويض الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي سيغيب لفترة طويلة تزيد عن خمسة أشهر بسبب الإصابة.

وسمحت اللجنة الطبية لرابطة "الليغا" لنادي برشلونة بالتعاقد مع لاعب بديل لديمبيلي، وفقا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وبعد انتهاء موسم صاحب الـ22 عاما رسميا مع "البلاوغرانا"، تنص لوائح الاتحاد الإسباني على أحقية النادي في التعاقد مع لاعب آخر من داخل إسبانيا، ولن يكون له الحق في المشاركة سوى في المسابقات المحلية فقط.

وكانت تقارير قد أكدت رغبة النادي الكتالوني في التعاقد مع المهاجم المخضرم لخيتافي أنخل رودريغيز، ذو الـ32 عاما، والذي سجل عشرة أهداف هذا الموسم بالليغا، آخرها ضد نادي "البارصا" نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.