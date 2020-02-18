أياكس يضع عينه على مهاجم برازيلي لخلافة زياش

أوعنا بلعيد

يعتبر مغربي الأصل هولندي الجنسية محمد أمين إيحاتارن، نجم إيندهوفن، من بين الأسماء المرشحة لتعويض رحيل الدولي المغربي حكيم زياش، الذي سيلعب ابتداء من الموسم المقبل بقميص ناديه الجديد تشلسي الإنجليزي، عن أمستردام.

وحسب ما كشفت عنه مصادر هولندية، من بينها صحيفة "تليغراف"، فإن إدارة أياكس حددت قائمة من ثلاثة لاعبين، بينهم النجم إيحاتارن، لتعويض حكيم زياش. ويعتبر المعجزة البرازيلية أنتوني، لاعب ساوباولو، من أكثر اللاعبين حظا لخلافة المايسترو المغربي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة أياكس وجدت خليفة النجم المغربي زياش الذي سيغادر الفريق في يوليو المقبل، بعد إضفاء الطابع الرسمي على رحيله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، تحديدا تشلسي، مقابل 44 مليون يورو.

وأضافت "تليغراف" الهولندية أن عملاق الإيردفيزي توصل بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع الموهوب البرازيلي المسمى أنتوني، الذي يلعب للمنتخب البرازيلي للشباب، والذي كان مرا

وسجل اللاعب البالغ من العمر 19 سنة 4 أهداف هذا الموسم، ومنح 6 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة مع ناديه البرازيلي ساوباولو، ومن المنتظر أن يخضع لفحص طبي في أياكس بانتظار التوقيع معه رسميا مقابل 20 مليون يورو، ويمكن أن يصل المبلغ إلى 25 مليون يورو بفضل المكافآت.

وسيكون على المهاجم البرازيلي الشاب ضغط كبير؛ إذ سيتعين عليه متابعة خطى سلفه الأسد المغربي الذي قاد أياكس الموسم الماضي نحو التتويج بثلاثة ألقاب محلية (الدوري، الكأس، السوبر الهولندي)، كما حمله بنجاح صوب بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبية.