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الرئيسية | رياضة | المغرب يهزم البحرين في كأس العرب للشباب

المغرب يهزم البحرين في كأس العرب للشباب

المغرب يهزم البحرين في كأس العرب للشباب
هسبريس من الرباط
الاثنين 17 فبراير 2020 - 20:18

فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعته، اليوم الإثنين، في الرياض مع المنتخب البحريني ضمن منافسات كأس العرب.

وتدخل هذه المباراة التي قادها الحكم الكويتي سعد عطا خليفة، في إطار الجولة الأولى عن المجموعة الثانية من منافسات كأس العرب التي تجرى أطوارها بالمملكة العربية السعودية.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني في هذه المباراة كل من محمد أمين السهل في الدقيقة 25 ومنتصر لهتيمي في الدقيقة 39 وأنوار العزوزي في الدقيقة 70 وعمر العمراني في الدقيقة 89، بينما وقع السيد جواد علوي الهدف الأول للمنتخب البحريني في الدقيقة 55 وسالم سالم في الدقيقة 62 من ضربة جزاء.

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني الذي يشرف عليه المدرب البرتغالي جواو أورسو سيواجه يوم الخميس المقبل منتخب دجيبوتي في ثاني مقابلة له في هذه المنافسات.

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