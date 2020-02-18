مغربي يقود التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

أوعنا بلعيد

يواصل المغربي منير شويعر، مهاجم فريق ديجون لكرة القدم، تقديم عروض فنية كبيرة واستعراض مهاراته ونجاعته التهديفية بقميص ناديه منذ بداية الموسم الحالي، ما جعله من بين أبرز اللاعبين في مسابقة الليغ1.

واختير اللاعب المذكور ضمن التشكيلة المثالية عن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي، بعد قيادة فريقه للعودة بتعادل مثير من ملعب "نوفو ستاد دي بوردو" بهدفين لمثلهما أمام المضيف بوردو.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد جاء اختيار المهاجم شويعر ضمن التشكيلة المثالية بعدما نجح في تسجيل هدفين في الدقيقتين 16 و72 في شباك بونوا كوستيل، حارس مرمى بوردو، لتنتهي المباراة التي أدارها الحكم مايكل ليزاج بالتعادل الإيجابي، بعدما سجل لأصحاب الأرض اللاعب هوانغ أوي جو في الدقيقة 35 واللاعب جيمي برياند في الدقيقة 64.

وحصل شويعر، البالغ من العمر 21 سنة، على تقييم بلغ 7 نقاط عقب أدائه الكبير فوق أرضية الميدان؛ إذ لم يكتف بتسجيل هدفين بل واصل تألقه واستعرض فاصلا من مهاراته الفردية وساعد المجموعة في بناء الهجمات وتهديد دفاع الفريق المضيف.

يذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سبق أن أرسلت موفدين عنها صوب الديار الفرنسية بغية الوقوف على مستوى اللاعب منير شويعر، ولاعب سانت ايتيان أيمن موفق (19 سنة، وسط ميدان هجومي)، بغية إقناعهما بالدفاع عن ألوان الأسود في القادم من المواعيد.