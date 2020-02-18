العربي يرد على انتقادات الجمهور بتسجيل الأهداف

أوعنا بلعيد

يشعر جمهور أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم بالذنب وبأنهم تسرعوا في توجيه سهام انتقاداتهم صوب الدولي المغربي يوسف العربي، الذي استقدمته إدارة ناديهم خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادما من تجربة احترافية بالخليج العربي بقميص الدحيل القطري.

ولا يفوت أنصار متصدر جدول الترتيب في الدوري اليوناني أي فرصة إلا ويقدمون اعتذارهم للمهاجم يوسف العربي الذي كان محل انتقاداتهم بعد التعاقد معه، بحجة أنه كبير في السن بالإضافة إلى قدومه من تجربة احترافية بالخليج العربي؛ وهو ما جعله، حسب زعمهم الأولي، غير جدير بقيادة خط فريقهم الأمامي.

وكان أنصار أولمبياكوس يطالبون بالتعاقد مع لاعب آخر شاب وقادر على قيادة الخط الهجومي بنجاح؛ وهو الأمر الذي أفلح فيه يوسف العربي، الذي كان مغضوبا عليه فور التعاقد معه قبل أن يتحول إلى نجم الفريق الأول ومعشوق الجماهير وهداف الدوري اليوناني برصيد 17 هدفا مع ست تمريرات حاسمة في الدوري فقط.

واختار اللاعب الدولي المغربي، البالغ من العمر 33 سنة، لغة الصمت في البداية تاركا الجواب لأهدافه لتكون خير محام يدافع عنه؛ وهو ما نجح فيه، إذ بعد خوضه لـ33 مباراة بقميص ناديه بمختلف المسابقات تمكن من تسجيل 22 هدفا، خمسة أهداف منها كانت في مسابقة دوري الأبطال الأوروبية (الأدوار التمهيدية ودور المجموعات)، كما صنع ستة أهداف لبقية رفاقه في الدوري ليبلغ مجموع الأهداف التي ساهم فيها 28 هدفا، كما يملك نسبة تسجيل وصلت إلى هدف في كل 95 دقيقة بعدما خاض ما مجموعه 2088 دقيقة منذ بداية الموسم.

ويعود آخر تألق للاعب يوسف العربي إلى نهاية الأسبوع الماضي، خلال المباراة التي جمعت ناديه ببانيونيوس أثينا، ضمن الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري اليوناني، عندما تمكن من تسجيل هدفين من أصل أربعة أهداف فاز بها ناديه فوق أرضية ملعب "كارايساكي".

وتمكن العربي من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة السادسة، والثاني عند الدقيقة الرابعة والعشرين، بينما سجل المصري أحمد حسن الهدف الأول لأصحاب الأرض عند الدقيقة الرابعة، وسجل كونستانتينوس فورتونيس هدفا آخر، ليقنص الفريق ثلاث نقاط أخرى رافعا بها رصيده إلى 60 نقطة بفارق نقطتين عن المطارد المباشر باوك سالونيكا.

ويغرد العربي وحيدا في صدارة ترتيب الهدافين باليونان، إذ يفصله عن أقرب مطارديه سبعة أهداف؛ ويتعلق الأمر بكلا خيرونيمو باراليس مهاجم استيراس تريبوليس، وكارول سويدريسكي مهاجم باوك سالونيكا، بينما يقبع المهاجم نيلسون أوليفرا نجم أيك أثينا في المركز الثالث برصيد تسعة أهداف.