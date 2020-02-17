24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:0713:4616:4819:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عين بلال .. جماعة فقيرة تسير في طريق التنمية بأجنحة مكسورة (5.00)

  2. رسالة إلى المثقفين المغاربة.. (5.00)

  3. الهجرة والعمل في ألمانيا (5.00)

  4. ‪الصراعات المسلحة تفاقم الجرائم الجنائية في بلدان الأزمات العربية (5.00)

  5. قنصلية متنقلة تخدم جالية المغرب في "كيب تاون" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | المغرب يواجه رواندا وأوغندا والتوغو في "الشان "

المغرب يواجه رواندا وأوغندا والتوغو في "الشان "

المغرب يواجه رواندا وأوغندا والتوغو في "الشان "
هسبورت من الرباط
الاثنين 17 فبراير 2020 - 22:14

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين الكاميرون 2020، اليوم الإثنين.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب المغرب على رأس المجموعة الثالثة، إلى جانب رواندا وأوغاندا والتوغو، بينما يترأس منتخب ليبيا المجموعة الثانية.

المجموعة الأولى :

1- الكاميرون

2- مالي

3- بوركينا فاسو

4- زيمبابوي

المجموعة الثانية

1- ليبيا

2- الكونغو الديمقراطية

3- جمهورية الكونغو

4- النيجر

المجموعة الثالثة

1- المغرب

2- رواندا

3- أوغندا

4- توغو

المجموعة الرابعة

1- زامبيا

2- غينيا

3- ناميبيا

4- تنزانيا

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين خلال شهر أبريل المقبل، بالكاميرون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - خاسر ضرائبنا الاثنين 17 فبراير 2020 - 23:00
بطولة تاحد ما باغي يشارك فيها,لقجع تيخلص كلشي من ضرائبنا باش الا ربحو الكاس يحسب راه دار انجاز.بعد VAR لي هيكلف 5 مليون للماتش ها الملايير هتمشي في الخوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.