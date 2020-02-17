المغرب يواجه رواندا وأوغندا والتوغو في "الشان "

هسبورت من الرباط

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين الكاميرون 2020، اليوم الإثنين.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب المغرب على رأس المجموعة الثالثة، إلى جانب رواندا وأوغاندا والتوغو، بينما يترأس منتخب ليبيا المجموعة الثانية.

المجموعة الأولى :

1- الكاميرون

2- مالي

3- بوركينا فاسو

4- زيمبابوي

المجموعة الثانية

1- ليبيا

2- الكونغو الديمقراطية

3- جمهورية الكونغو

4- النيجر

المجموعة الثالثة

1- المغرب

2- رواندا

3- أوغندا

4- توغو

المجموعة الرابعة

1- زامبيا

2- غينيا

3- ناميبيا

4- تنزانيا

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين خلال شهر أبريل المقبل، بالكاميرون.