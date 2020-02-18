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الرئيسية | رياضة | "البرصا" تقترب من التعاقد مع الدنماركي برايثوايت

"البرصا" تقترب من التعاقد مع الدنماركي برايثوايت

"البرصا" تقترب من التعاقد مع الدنماركي برايثوايت
هسبريس - إفي
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 12:30

لم يحسم نادي برشلونة بعد هوية المهاجم الذي سينضم لصفوفه خلال الأيام المقبلة، لتعويض الغياب المطول لمهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، وذلك بعد حصوله على تصريح من رابطة الدوري الإسباني بضم لاعب شرط أن يشارك فقط في المسابقات المحلية لنهاية الموسم.

وأكدت تقارير اخبارية أن مهاجم "ليغانيس"، الدنماركي مارتين برايثوايت، يعد الأقرب للانضمام إلى صفوف النادي الكتالوني، رغم أن الإدارة كانت قد توصلت لاتفاق مؤخرا مع أنخل رودريجيز، مهاجم خيتافي، إلا أن المدير الفني لبطل إسبانيا، كيكي سيتيين، أبدى اقتناعه بامكانيات الدولي الدنماركي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن سيتيين يراهن أكثر على برايثوايت صاحب الـ28 عاما، الذي بإمكانه اللعب كرأس حربة أو جناح، إضافة أن أنه أصغر بأربعة أعوام من أنخل، ولذا فإن فرص بيعه في المستقبل ستكون أكبر.

وأضافت أن إدارة النادي كانت قد توصلت السبت الماضي لاتفاق حول مضمون العقد مع أنخل، البالغ 32 عاما، لضمه مقابل 6 ملايين يورو إضافة لمليونين كمتغيرات لناديه خيتافي، قبل أن تدخل صفقة برايثوايت في الأفق.

وسيكون التعاقد مع برايثوايت حلا مؤقتا لإدارة النادي التي ترغب في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الصيف المقبل والمحترف بصفوف إنتر ميلان الإيطالي.

ويعاني البرصا حاليا من غياب ديمبيلي لأكثر من خمسة أشهر بعد خضوعه مؤخرا لجراحة في وتر بالعضلة الخلفية للفخذ الأيمن، إضافة للأوروغوياني لويس سواريز، الذي ينتظر عودته في أبريل المقبل.

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