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كُتّاب وآراء
أولمبيك آسفي يعود بالتعادل من ملعب خريبكة
تعادل فريق أولمبيك خريبكة، اليوم الثلاثاء بميدانه، مع فريق أولمبيك آسفي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما برسم منافسات الدورة الـــ16 للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وكان فريق أولمبيك خريبكة سباقا إلى التسجيل بواسطة اللاعب رضى هجهوج من ضربة جزاء في الدقيقة 58، قبل أن يعادل الكفة لأولمبيك آسفي اللاعب مهدي خالص في الدقيقة 60.
وبهذا الفوز، ارتقى أولمبيك خريبكة من المركز الـ14 إلى الرتبة الـ13 برصيد 16 نقطة إلى جانب فريق حسنية أكادير، فيما ظل أولمبيك آسفي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.