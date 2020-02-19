عمران لوزا يتأرجح بين "أسود الأطلس" و"الديكة"

أوعنا بلعيد

يشق مغربي الأصل فرنسي الجنسية عمران لوزا، نجم نانت الفرنسي، طريق النجومية بنجاح، بعدما بات لاعبا أساسيا لا غنى عنه في خطط مدربه كريستيان غوركوف، وأصبح من بين نجوم الدوري الفرنسي بفضل العروض الكبيرة التي قدمها منذ بداية الموسم الحالي.

وبات اللاعب البالغ من العمر 20 سنة مؤهلا للدفاع عن ألوان "أسود الأطلس" أو "الديوك الفرنسية"؛ إذ لم يحسم بشكل نهائي في هوية المنتخب الذي سيدافع عنه في القادم من المواعيد.

ولم يهرب لوزا من مسألة جنسيته الرياضية أثناء سؤاله في برنامج "Une semaine en Ballon" الفرنسي، بعدما أكد أنه لم يقرر بعد بخصوص مستقبله، مشيرا إلى أنه يرغب في قضاء وقته بالتركيز مع فريقه الحالي على الرغم من كونه سعيدا بالدفاع عن ألوان "الديوك الفرنسية" لأقل من 20 سنة.

وبخصوص المنتخب المرجح أن يختاره للعب بقميصه في المستقبل القريب، قال عمران لوزا: "هذا ليس سهلا، إنه اختيار شخصي، الجميع سوف يختارون ما يريدون، في أعماقي حقا لقد اخترت اليوم فرنسا وأنا سعيد للغاية".

وحول تمثيله لأسود الأطلس واللعب برفقتهم في مسابقة كأس إفريقيا المقبلة، أوضح النجم الذي توج بجائزة أفضل لاعب في صفوف نانت عن شهر يناير الماضي، قائلا: "أركز حاليا مع فريقي نانت، بعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وبخصوص لعبه بقميص الأشبال المغاربة في وقت سابق، قال: "شاركت مع المغرب من أجل إقناع مسؤولي فرنسا بجلبي، كنت أعرف لمَ أنا ذاهب إلى هناك، علمت أنهم سيراقبونني، لقد لعبت الدور كما يجب وأنا الآن أحصد ثمار ذلك".

وسبق للاعب لوزا أن دافع عن ألوان المنتخب الوطني للشباب لأقل من 20 سنة عام 2017 وسجل برفقتهم هدفا، قبل أن يلتحق بالمنتخب الفرنسي للفئة نفسها عام 2019 وشارك معه في مباراتين أمام الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية.