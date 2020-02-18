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كُتّاب وآراء
مباحثات مغربية - إماراتية لتطوير مجال كرة القدم
أجرى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الاثنين بعجمان، مباحثات مع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، تناولت على الخصوص آلية تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مجال كرة القدم على كافة المستويات.
وبحث لقجع والوفد المرافق له مع المسؤول الإماراتي خلال هذا اللقاء تبادل الخبرات في مجالات التدريب والأكاديميات والمعسكرات، حيث تم التأكيد على "تعميق أواصر الصلة بين الاتحادين الشقيقين، لا سيما أنها تقوم على أسس راسخة منذ عشرات السنين".
كما أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالمناسبة بالكرة المغربية "والمستوى المتطور الذي تقدمه في كل المحافل، سواء في ما يخص المنتخبات الوطنية أو الأندية، أو التجارب الاحترافية الناجحة للاعبين في دول أوروبا".