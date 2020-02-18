24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:0613:4616:4919:1820:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فرق المعارضة "تُسود" حصيلة البرلمان .. غيابات وتشريع ضعيف (5.00)

  2. القارئة المغربية حسناء خولالي تحظى بالتكريم من سلطان بروناي (5.00)

  3. "سيدي العايدي" .. قرية تواجه تحديات التنمية بقلب منطقة الشاوية (5.00)

  4. مصادرة كتاب من معرض الكتاب فضيحة دولة (5.00)

  5. المملكة تعزز مغربية الصحراء بفتح "قنصلية كوت ديفوار" في العيون (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مباحثات مغربية - إماراتية لتطوير مجال كرة القدم

مباحثات مغربية - إماراتية لتطوير مجال كرة القدم

مباحثات مغربية - إماراتية لتطوير مجال كرة القدم
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 17:05

أجرى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الاثنين بعجمان، مباحثات مع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، تناولت على الخصوص آلية تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مجال كرة القدم على كافة المستويات.

وبحث لقجع والوفد المرافق له مع المسؤول الإماراتي خلال هذا اللقاء تبادل الخبرات في مجالات التدريب والأكاديميات والمعسكرات، حيث تم التأكيد على "تعميق أواصر الصلة بين الاتحادين الشقيقين، لا سيما أنها تقوم على أسس راسخة منذ عشرات السنين".

كما أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالمناسبة بالكرة المغربية "والمستوى المتطور الذي تقدمه في كل المحافل، سواء في ما يخص المنتخبات الوطنية أو الأندية، أو التجارب الاحترافية الناجحة للاعبين في دول أوروبا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.