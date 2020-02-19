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الرئيسية | رياضة | المغربي وادو يشكر الجزائريين على "حسن الترحاب"

المغربي وادو يشكر الجزائريين على "حسن الترحاب"

المغربي وادو يشكر الجزائريين على "حسن الترحاب"
هسبورت - حمزة اشتيوي*
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 11:24

استخرج الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو، تأشيرة السفر إلى الجزائر، استعدادا للانضمام إلى الطاقم الفني المساعد لمدرب "الخضر" جمال بلماضي، بداية من المعسكر التدريبي القادم شهر مارس، استعدادا لمباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2021.

وعبر وادو عن سعادته بعد الترحيب الذي حظي به بالقنصلية الجزائرية بفرنسا، حيث قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "حظيت بـترحيب استثنائي من طرف فريق العمل بالقنصلية والشعب الجزائري الذي كان حاضرًا في قنصلية الجزائر بمدينة ميتز الفرنسية".

وتابع: "يا له من شغف بكرة القدم عند الجزائريين!! شكراً جزيلًا على لطفكم واحترافيتكم الكبيرة".

يُشار إلى أن عبد السلام وادو سيقضي فترة "معايشة" رفقة المنتخب الجزائري تحضيراً لاجتياز رخصة التدريب (UEFA Pro) من الاتحاد الأوروبي.

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