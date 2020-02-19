ترشح الرباط والبيضاء لنهائيَّي دوري الأبطال والكاف

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كُتّاب وآراء
ترشح الرباط والبيضاء لنهائيَّي دوري الأبطال والكاف
علمت "هسبورت" من مصادر موثوقة داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن الأخيرة تقدمت بملف ترشيحها للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لاستضافة نهائيي عصبة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية الإفريقية في ماي المقبل بكل من الدار البيضاء والرباط على التوالي.
وأكدت المصادر ذاتها أن جامعة الكرة تود احتضان المباراة النهائية لرابطة أبطال إفريقيا في البيضاء، بما أن كلا من الوداد والرجاء الرياضيين، تأهلا إلى ربع نهاية المسابقة ذاتها، ويملكان حظوظا كبيرة في بلوغ أبعد نقطة في المنافسة التي حرم الوداد من كأسها الموسم الماضي بطريقة مؤسفة أمام الترجي التونسي، وكانت "أحداث ملعب رادس" سببا رئيسيا في التغييرات التي طرأت على مستوى المباراة النهائية، التي كانت تلعب بنظام الذهاب والإياب.
ويشارك كل من النهضة البركانية وحسنية أكادير للسنة الثانية على التوالي في منافسة كأس "الكاف"، وبلغا مرحلة ربع النهاية عن جدارة واستحقاق، إلا أن تأهل الثنائي المغربي معا عن الدور المقبل سيضعهم في مواجهة مباشرة مع بعضهم البعض في دور نصف النهائي، وهو ما يجعل متابعة مباراة مغربية بامتياز في النهائي أمرا مستحيلا.
وكانت "هسبورت" قد أكدت قبل أسبوعين توجه الكونفدرالية الإفريقية لفتح باب الترشيح أمام المدن الراغبة في احتضان مباراتي النهائي الخاص بعصبة الأبطال و"الكاف"، قبل إصدار بلاغ من المؤسسة المشرفة على تسيير الكرة في إفريقيا، علما أن هناك نية لإسناد شرف تنظيم نهائي العصبة لمدينة كيغالي الرواندية، خاصة بعد أن زار أحمد أحمد، رئيس "الكاف" والكونغولي كونستان أوماري، رئيس لجنة تنظيم المنافسات الخاصة بالأندية التابعة لنفس الجهاز، بول كاغامي، رئيس دولة رواندا قبل 3 أيام.
وتجرى نهاية كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 24 ماي المقبل، فيما تمت برمجة المباراة النهائية لعصبة الأبطال الإفريقية يوم 29 من نفس الشهر.