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كُتّاب وآراء
حكيمي يحتار بين "دورتموند" والعودة إلى مدريد
أقر الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، بأنه لم يحسم مستقبله بعد، سواء بالعودة إلى ناديه الأم ريال مدريد الإسباني أو بالاستمرار مع ناديه الحالي الذي يلعب آخر موسم معه على سبيل الإعارة.
وأورد المدافع المغربي في تصريحات لوسائل الإعلام، نقلتها "ديلي ميل" البريطانية، أن مستقبله مازال غامضا، مؤكدا أنه لم يحسم بشكل رسمي قراره، سواء بالعودة إلى الميرنغي أو البقاء بشكل نهائي مع أسود الفيستفال.
وقال النجم البالغ من العمر 21 سنة: "بخصوص مستقبلي، كل شيء يمكن أن يحدث في يونيو المقبل، سننتظر ونرى ماذا سيحمل الصيف".
ويعود سبب الغموض والذهن المشوش لدى حكيمي إلى المعاملة الرائعة التي يحظى بها من قبل الطاقم التقني لأسود الفيستفال والثقة التي وضعت فيه وكان أهلا لها. وبخصوص ذلك قال: "ما أفكر فيه هو أنني أريد المشاركة ومواصلة التطور، بالنسبة لي أريد أن ألعب واواصل تطوري، هنا في ألمانيا يقدمون لي الفرص".
ويواصل مدافع الأسود تألقه بقميص دورتموند كما حصل يوم أمس الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما ساهم في فوز ناديه بهدفين مقابل هدف واحد، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، مؤكدا بذلك عروضه اللافتة.
وكان اللاعب المذكور قد انضم إلى دورتموند، معارا من ريال مدريد في 2018، لمدة موسمين. وقدم خلال هذه المدة ما جعله من نجوم البوندسليغا، وبالتالي فوزه بجائزة أفضل لاعب شاب في القارة السمراء عن عام 2018.