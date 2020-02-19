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منتخب الملاكمة يشارك في إقصائيات الأولمبياد بدكار
يشارك المنتخب المغربي للملاكمة (ذكورا وإناثا)، في الفترة ما بين 20 و29 فبراير الجاري بدكار، في الإقصائيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية للملاكمة أن الفريق الوطني يضم 13 ملاكما وملاكمة، ويتعلق الأمر بكل من سعيد مرتجي (وزن 52 كلغ) ومحمد حموت (وزن 57 كلغ) وعبد الحق ندير (وزن 63 كلغ) وزين العابدين أمروغ (وزن 69 كلغ) وأنس عمراني زريفي (وزن 75 كلغ) ومحمد الصغير (وزن 81 كلغ) ويونس باعلا (وزن 91 كلغ) وأحمد بوروس (وزن 91+ كلغ)،في فئة الذكور.
أما في فئة الإناث، فيتشكل الفريق الوطني من الملاكمات رباب شضار (وزن 51 كلغ) ووداد برطال (وزن 57 كلغ) وشيماء غذي (وزن 60 كلغ) وأميمة بلحبيب (وزن 69 كلغ) وخديجة مرضي (وزن 75 كلغ).
وأضاف المصدر ذاته أن الوفد المغربي يتكون، بالإضافة إلى الملاكمين والملاكمات، من أعضاء الإدارة التقنية منير البربوشي وإسماعيل لعروسي ومحمد المصباحي وداكوبيرتو روخاس وسرور يوسف ونور الدين باحلاس، فضلا عن رئيس الوفد محمد الحجاوج، ونادية ركراكي المشرفة عن الفريق النسوي.
وستعرف هذه المنافسات القارية مشاركة 164 ملاكما و57 ملاكمة يمثلون 39 بلدا إفريقيا، سيتبارون في 13 وزنا أولمبيا (8 أوزان ذكورا و5 إناثا)، للظفر بـ33 بطاقة مخصصة للقارة السمراء في الأولمبياد الياباني.