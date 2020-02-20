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الرئيسية | رياضة | ميدو: بنشرقي المغربي أفضل من كهربا المصري

ميدو: بنشرقي المغربي أفضل من كهربا المصري

ميدو: بنشرقي المغربي أفضل من كهربا المصري
أوعنا بلعيد
الخميس 20 فبراير 2020 - 01:30

قال الدولي المصري السابق أحمد حسام (ميدو) إنه يفضل طريقة لعب الدولي المغربي أشرف بنشرقي، نجم الزمالك، على لعب محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلي، وذلك قبل لقاء الفريقين اليوم الخميس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي للمنافسة على نيل لقب كأس السوبر المصري.

وقال المدرب السابق لفريق الزمالك المصري في تصريحات لقناة "أبو ظبي" الرياضية": "بنشرقي على المستوى الدفاعي أفضل من كهربا، ودائما ما يكون مميزا ومؤثرا، الأمر الذي حدث في السوبر الإفريقي".

وأضاف أن الثنائي يمتلك قدرات فنية عالية، لكنه أعرب عن تفضيله بن شرقي الذي يملك قدرات دفاعية أكبر، زيادة على الوعي التكتيكي لدى اللاعب المغربي.

وكان كهربا قد لعب في صفوف الزمالك قبل رحيله إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم انضمامه للأهلي في يناير الماضي خلال صفقة أثارت الكثير من الجدل بين مكونات الأحمر ونظرائهم من الأبيض المصري، يتقدمهم رئيس النادي مرتضى منصور.

وكان المهاجم السابق لفريقي المغرب الرياضي الفاسي والوداد الرياضي قد انضم للزمالك في بداية الموسم الحالي، وساهم في تتويج الفريق الأبيض بلقب كأس السوبر الإفريقي بالفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل واحد، سجل منها بنشرقي هدفين، والتتويج بلقب كأس مصر.

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