حكيم زياش يتصدر أغلى المغاربة في أوروبا والعالم

أوعنا بلعيد

يتصدر الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي، الذي سينتقل رسميا الميركاتو الصيفي المقبل إلى تشلسي الإنجليزي، قائمة اللاعبين المغاربة الأكثر قيمة من الناحية التسويقية، متبوعا بالمدافع الشاب أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

وحسب ما كشف عنه الموقع العالمي المتخصص "ترنسفرمركت" في آخر تحديث له، فإن صانع ألعاب الأسود حكيم زياش يتصدر قائمة اللاعبين المغاربة الأكثر تقييما من الناحية المالية، بعدما بلغت قيمته التسويقية 50 مليون يورو جراء العروض الكبيرة التي بصم عليها بقميص العملاق الهولندي بمختلف المسابقات.

ويأتي خلف حكيم زياش، الذي باع أياكس عقده لفريق تشلسي مقابل 44 مليون دولار، الدولي المغربي الشاب أشرف حكيمي، ظهير بوروسيا دورتموند، الذي ارتفعت قيمته السوقية إلى 45 مليون يورو، بعدما تألق بشكل متميز منذ انضمامه إلى أسود الفيستفال على سبيل الإعارة قادما من ريال مدريد الإسباني.

وجاء المهاجم الشاب أمين حارث، لاعب شالكه الألماني، في المركز الثالث، بعدما ارتفعت قيمته السوقية إلى 30 مليون يورو، عقب أدائه الكبير رفقة الفريق الألماني، لا سيما الموسم الحالي الذي شهد اعتماد المدرب الألماني-الأمريكي دافييد فاغنر على خدمات حارث بشكل أساسي في مختلف المسابقات، وهو الذي كان قريبا من المغادرة في "الميركاتو" الصيفي المنصرم بسبب المشاكل التي عاشها داخل وخارج الملعب.

ويحتل متوسط ميدان الأسود وهيلاس فيرونا الإيطالي سفيان مرابط المركز الرابع، بعدما وصلت قيمته السوقية إلى 18 مليون يورو، بينما اضطرت إدارة فيورنتينا إلى دفع مبلغ 20 مليون يورو مقابل شراء عقده رسميا، على أن ينضم إلى فريقه الجديد ابتداء من الصيف المقبل.

وجاء المهاجم أسامة الإدريسي، نجم أزد الكمار الهولندي المطلوب من عدة أندية إنجليزية، يتقدمها ليستر سيتي وإيفرتون وويست هام، ومن أيس روما الإيطالي، في المركز الخامس، بعدما ارتفعت قيمته السوقية إلى 15 مليون يورو.

وتبقى القيمة التسويقية للاعب الإدريسي مرشحة للارتفاع بشكل كبير نهاية الموسم، عقب العروض الكبيرة واللافتة التي يقدمها بالدوري الهولندي الممتاز الذي شهد تسجيله 12 هدفا منذ بداية الموسم الحالي إلى الآن، بالإضافة إلى قيادة ناديه نحو احتلال الصف الثاني بجدول الترتيب خلف المتصدر أياكس أمستردام، بعد مرور 22 جولة، مع الإشادة بما يتحف به الأسد المغربي أنصار الساحرة المستديرة بمختلف المسابقات الأخرى.