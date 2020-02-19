أياكس يستعيد زياش ويفقد مزراوي أمام فريق فجر

أوعنا بلعيد

أصبح الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام، جاهزا لخوض مباراة ناديه أمام مضيفه خيتافي، يوم غد الخميس، برسم في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي بمدريد، وذلك بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي ألمت به خلال الأسابيع الماضية.

ويعول الطاقم التقني للعملاق الهولندي على خدمات صانع الألعاب المغربي زياش الذي حل رفقة بعثة الفريق بالعاصمة الإسبانية لمواجهة خيتافي فوق أرضية ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، خلال المواجهة التي سيقودها الحكم الفرنسي رودي بوكييه.

ووجه الهولندي إيريك تين هاج الدعوة إلى 22 لاعبا لخوض هذه القمة المنتظر أن يغيب عنها المغربي الآخر نصير مزراوي، بسبب الإصابة التي ألمت به أثناء مباراة ناديه أمام ناك بريدا (الفريق الثاني)، وفق ما كشف عنه بيان رسمي للنادي.

وينتظر أن يلعب زياش بشكل أساسي منذ بداية اللقاء، لا سيما عقب استعادته لعافيته وخوضه لمباراة فالفيك (3/0)، الأحد الماضي، ضمن الجولة الثالثة والعشرين، وهو ما أكد جاهزيته لمواجهة مواطنه المغربي فيصل فجر المرتقب أن يكون بدكة البدلاء لفريق خيتافي الراغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة الذي سيحتضنه ملعب يوهان كرويف أرينا.

وسينضم نصير مزراوي لغيابات أياكس التي تشمل المدافع جويل فيلتمان، المرتقب أن يغيب عن الميادين لشهر ونصف بسبب خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى بعد إصابته قبل أسبوعين، وديفيد نيريس، وكوينسي بروميس، في حين استدعى تين هاج دالي بليند بعدما تعافى من مشكلات القلب التي تعرض لها في دجنبر الماضي.