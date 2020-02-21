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الرئيسية | رياضة | فريق ساوثمبتون الإنجليزي يراقب المغربي هروي

فريق ساوثمبتون الإنجليزي يراقب المغربي هروي

فريق ساوثمبتون الإنجليزي يراقب المغربي هروي
أوعنا بلعيد
الجمعة 21 فبراير 2020 - 01:19

بدأت إدارة ساوثمبتون الإنجليزي لكرة القدم تحركاتها بخصوص التعاقد مع اللاعب مغربي الأصل هولندي الجنسية عبد الرحمن هروي، نجم سبارتا روتردام الهولندي، إذ ترغب في استقدامه إلى صفوف ناديها ابتداء من الموسم المقبل.

وحسب مصادر هولندية وأخرى إنجليزية، فإن إدارة ساوثمبتون أرسلت موفدا عنها نهاية الأسبوع صوب ملعب "استاد سبارتا" الذي احتضن مباراة سبارتا روتردام بضيفه غرونينغين، ضمن الأسبوع الـ23 من الدوري الهولندي، بغية مراقبة أداء اللاعب هروي.

وأضافت المصادر دائما بأن ديف واتسون، المدرب المساعد للنمساوي رالف هازنهاتل، مدرب ساوثمبتون، كان حاضرا في مدرجات الملعب بغية إعداد تقرير عن اللاعب المغربي البالغ من العمر 22 سنة والذي يشغل مركز وسط الميدان.

وترك اللاعب انطباعا قويا بعدما تطور مستواه، خلال الموسمين اللذين أمضاهما رفقة ناديه الحالي؛ وهو ما جعل العديد من الأندية الهولندية تهتم بالتعاقد معه، إذ تريد الاستفادة من خدماته لا سيما أنه أظهر تألقا لافتا.

يذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت قد اتصلت، مؤخرا، باللاعب المذكور بغية إقناعه بالدفاع عن ألوان أسود الأطلس في المقبل من المواعيد.

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