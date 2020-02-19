24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/02/2020
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:38
|08:04
|13:46
|16:50
|19:19
|20:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- وزارة العدل: ملف الكويتي "شأن قضائي صرف"
- الرئيس الجزائري "تبون" يعلن تاريخ بدء الحراك الشعبي "يوما وطنيا"
- مهرجان "العلوم" بأسفي يدعم "ثقافة المعرفة" لدى الطلبة والتلاميذ
- الرميد ينادي برفع السرية عن عمل لجان البرلمان
- "فيفو إنيرجي المغرب" تعيد إطلاق حملة "كود واحد"
مأساة وفاة طفل حرقاً تسائل فعالية أنظمة تدخل الطّوارئ بالمغرب (5.00)
بوريطة يصل إلى نواكشوط لدعم العلاقات بين المغرب وموريتانيا (5.00)
- رفيقي ينادي بإخراج "العلاقات الجنسية الرضائية" من إطار الدين - (141)
- الساسي: عواقب العلاقات الجنسية الرضائية أقل من أضرار التدخين - (139)
- احتضان العيون قنصلية كوت ديفوار يصيب خارجيّة الجزائر بـ"السعار" - (106)
- "البوليساريو" تتجاهل تحذيرات المغرب باستيطان المنطقة العازلة - (54)
- شركة عالمية تُعلن قربَ إنتاج الغاز الطبيعي "المسال" في المغرب - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
لايبزيغ يهزم توتنهام في عقر داره بعصبة الأبطال
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 22:55
وضع لايبزغ الألماني قدما في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه توتنهام الإنجليزي 1/ صفر، اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر.
وسجل تيمو فيرنر هدف المباراة الوحيد لفريق لايبزج في الدقيقة 57 من ضربة جزاء.
وبات لايبزج الأقرب للتأهل إلى دور الثمانية من المسابقة، بفوزه خارج أرضه، حيث تقام مباراة الإياب في مدينة لايبزج الألمانية يوم العاشر من مارس المقبل.