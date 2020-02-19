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الرئيسية | رياضة | لايبزيغ يهزم توتنهام في عقر داره بعصبة الأبطال

لايبزيغ يهزم توتنهام في عقر داره بعصبة الأبطال

لايبزيغ يهزم توتنهام في عقر داره بعصبة الأبطال
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 22:55

وضع لايبزغ الألماني قدما في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه توتنهام الإنجليزي 1/ صفر، اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر.

وسجل تيمو فيرنر هدف المباراة الوحيد لفريق لايبزج في الدقيقة 57 من ضربة جزاء.

وبات لايبزج الأقرب للتأهل إلى دور الثمانية من المسابقة، بفوزه خارج أرضه، حيث تقام مباراة الإياب في مدينة لايبزج الألمانية يوم العاشر من مارس المقبل.

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