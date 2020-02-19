24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0413:4616:5019:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مأساة وفاة طفل حرقاً تسائل فعالية أنظمة تدخل الطّوارئ بالمغرب (5.00)

  2. حركة التأليف في الثقافة الأمازيغية (5.00)

  3. أسرة "طفل گلميمة" تقدّم الشكر للملك محمد السادس (5.00)

  4. روسيا تحذر أردوغان من استهداف القوات السورية (5.00)

  5. "كعكة" التعيينات في المناصب العليا تمنح الأحزاب 1100 منصب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | أتالانتا يباغت فالنسيا ويلامس ثمن دوري الأبطال

أتالانتا يباغت فالنسيا ويلامس ثمن دوري الأبطال

أتالانتا يباغت فالنسيا ويلامس ثمن دوري الأبطال
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 23:17

تقدم أتالانتا الإيطالي خطوة كبيرة نحو مواصلة مغامرته ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 / 1 على ضيفه فالنسيا الإسباني اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وافتتح الهولندي هانز هاتيبور التسجيل لأتالانتا في الدقيقة 16، قبل أن يضيف زميله السلوفيني جوسيب إيليشيش الهدف الثاني في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإيطالي 2 / صفر.

وواصل أتالانتا مباغتة بلنسيه مع بداية الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل أصحاب الأرض الهدفين الثالث والرابع عن طريق السويسري ريمو فريلر وهاتيبور في الدقيقتين 57 و63.

وتمكن فالنسيا من تقليص الفارق، والمحافظة على آماله في الصعود للدور المقبل، عقب تسجيل لاعبه البديل الروسي دينيس تشريشيف هدف حفظ ماء الوجه للفريق الأندلسي في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة، بات يكفي أتالانتا، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، الخسارة صفر / 2 أمام نظيره الإسباني في لقاء العودة بملعب (ميستايا) من أجل الصعود لدور الثمانية للمسابقة القارية.

في المقابل، أصبح يتعين على فالنسيا، الذي صعد لنهائي المسابقة عامي 2000 و2001، الفوز 3 / صفر على الأقل، إذا أراد مواصلة مسيرته في البطولة وتجنب الخروج المبكر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.