أتالانتا يباغت فالنسيا ويلامس ثمن دوري الأبطال

هسبريس - د.ب.أ

تقدم أتالانتا الإيطالي خطوة كبيرة نحو مواصلة مغامرته ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 / 1 على ضيفه فالنسيا الإسباني اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وافتتح الهولندي هانز هاتيبور التسجيل لأتالانتا في الدقيقة 16، قبل أن يضيف زميله السلوفيني جوسيب إيليشيش الهدف الثاني في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإيطالي 2 / صفر.

وواصل أتالانتا مباغتة بلنسيه مع بداية الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل أصحاب الأرض الهدفين الثالث والرابع عن طريق السويسري ريمو فريلر وهاتيبور في الدقيقتين 57 و63.

وتمكن فالنسيا من تقليص الفارق، والمحافظة على آماله في الصعود للدور المقبل، عقب تسجيل لاعبه البديل الروسي دينيس تشريشيف هدف حفظ ماء الوجه للفريق الأندلسي في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة، بات يكفي أتالانتا، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، الخسارة صفر / 2 أمام نظيره الإسباني في لقاء العودة بملعب (ميستايا) من أجل الصعود لدور الثمانية للمسابقة القارية.

في المقابل، أصبح يتعين على فالنسيا، الذي صعد لنهائي المسابقة عامي 2000 و2001، الفوز 3 / صفر على الأقل، إذا أراد مواصلة مسيرته في البطولة وتجنب الخروج المبكر.