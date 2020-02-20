"حلالة بويز" يَتحرّك لتقوية حضور النادي القنيطري

عبد السلام ناصر

أعلن فصيل "حلالة بويز"، المساند للنادي القنيطري لكرة القدم، عبر بلاغ نشره في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، انطلاق عملية استقبال مساهمات الجماهير والغيورين الراغبين في الانخراط في الفريق، بعدما تم فتح حساب بنكي خاص بذلك، مبرزا أنه سيعمل على وضع كشف للحساب البنكي رهن إشارة الرأي العام بعد انتهاء العملية، قبل عقد اجتماع مفتوح من أجل التصويت على من سيمثل الجمهور داخل "برلمان النادي".

وجاء في بلاغ الفصيل: "لا يقترِنُ عملنا كما هو معروف بألبومٍ فقط، بل ما هو إلا جزءٌ صغير من عمل المجموعة، أما الجوهر اليوم فهو إنجاح فكرة الانخِراط كما تمت الإشارة من خلال البيان والفيديو السابق، وحتى من جلسة المجموعة مع العديد من الجماهير التي أبدت وأعلنت موافقتها في ركب سير وفكر الجمهور القنيطري الواعي بأن التغيير لن يكون سوى من داخِل أسوار النادي، ما دام المسؤول داخل مدينة القنيطرة في خبرٍ كان، ولا جِهةً تبت أو ستلبي مطالبنا، معرفةً منا أن شريحةً كبيرة منهم أطراف صرحاء في الوضع الحالي للفريق".

وورد أيضا في البلاغ: "اليوم بالقليل أو بالكثير، انطلق الحساب البنكي في استقبال مساهمات القنيطريين الأوفياء للفكرة، والمدافعين بفعلهم هذا عن شرف وفكرة الجمهور، ونرسل لهم تحية عالية، ونعلن للجماهير القنيطرية أن الحساب سيبقى مفتوحا إلى يوم 5 مارس، خاصةً بعد تمديد الانخراط، فمزيداً من الدعم ومن الإيمان بالفكرة".

يذكر أن فصيل "حلالة بويز" كان قد أطلق قبل أيام حملة "الانخراط هو الحل الوحيد لإنقاذ الفريق"، وعقد سلسلة من الاجتماعات الدورية بمدينة القنيطرة، دعا من خلالها مجموعة من المحبين والمتعاطفين و"أدمغة" المدينة إلى ضرورة الانخراط.

كما أعلنت إدارة الفريق "القنيطري"، عبر بلاغ مقتضب لها، تمديد فترة تلقي طلبات الانخراط إلى غاية 15 مارس، وذلك بعد تعالي الأصوات من أجل فتح الباب في وجه كل من لديه الرغبة في مساعدة الفريق على تجاوز أزمته المالية والإدارية.