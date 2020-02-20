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الرئيسية | رياضة | البارصا يعلن التعاقد مع اللاعب الدنماركي برايثوايت

البارصا يعلن التعاقد مع اللاعب الدنماركي برايثوايت

البارصا يعلن التعاقد مع اللاعب الدنماركي برايثوايت
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 20 فبراير 2020 - 11:35

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس، رسميا، عن تعاقده مع المهاجم الدنماركي الدولي مارتين برايثوايت من صفوف "ليغانيس".

ودفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد برايثوايت مع ليغانيس والبالغ قيمته 18 مليون يورو.

وتمكن برشلونة بطل إسبانيا من التعاقد مع اللاعب في غير أوقات الانتقالات الرسمية للاعبين على أساس الظروف الطارئة التي تعرض لها النادي الكاتالوني؛ والمتمثلة في غياب جناحه الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي عن الملاعب لستة أشهر بسبب الإصابة.

وأدى تعاقد برشلونة مع المهاجم الدنماركي لحالة من الجدل في إسبانيا نظرا لأن ليغانيس، المهدد بالهبوط، لن يتمكن من التعاقد مع بديل له.

وذكر برشلونة في بيانه أن "اللاعب سينضم إلى النادي حتى نهاية الموسم ولأربعة أعوام أخرى، حتى 30 يونيو 2024، مع وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 300 مليون يورو".

وسجل برايثوايت عشرة أهداف خلال 38 مباراة مع ليغانيس منذ انضمامه للفريق، في يناير 2019، قادما من "ميدلسبره" الإنجليزي.

ويحق للمهاجم الدنماركي المشاركة مع نادي برشلونة في الدوري الإسباني فقط، وليس في دوري أبطال أوروبا.

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