24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:38
|08:04
|13:46
|16:50
|19:19
|20:34
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وزارة العدل: ملف الكويتي "شأن قضائي صرف"
- الرئيس الجزائري "تبون" يعلن تاريخ بدء الحراك الشعبي "يوما وطنيا"
- هذه البلدة تدفع الإيجار لكل مقيم جديد يستقر فيها
- وفد برلماني يستعرض التجربة المغربية في "إصلاح التعليم" بنيويورك
- نموذج للتجميع الفلاحي
مهمة استطلاعية جديدة .. البرلمان يتتبّع أرباح الأبناك المغربية (5.00)
الدولة تعول على مراكز الاستثمار لإنجاح برنامج "دعم المقاولات" (5.00)
"الخبز" يقود كبير طهاة بريطانيا إلى اكتشاف التقاليد الغنية للمملكة (5.00)
- بنحمزة: اختيار العربيّة لغةً للقرآن الكريم يعكس سمو الحكمة الإلهية - (92)
- الرئيس الجزائري "تبون" يعلن تاريخ بدء الحراك الشعبي "يوما وطنيا" - (62)
- إسبانيا تحذر المغرب من "التحرك الأحادي" على الحدود البحرية - (53)
- وزير العدل يدافع عن الحريات الفردية ويرد على السفيرة الهولندية - (52)
- بنعبد القادر يبشّر بقرب وضع حد لتزويج الفتيات القاصرات بالمغرب - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البارصا يعلن التعاقد مع اللاعب الدنماركي برايثوايت
أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس، رسميا، عن تعاقده مع المهاجم الدنماركي الدولي مارتين برايثوايت من صفوف "ليغانيس".
ودفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد برايثوايت مع ليغانيس والبالغ قيمته 18 مليون يورو.
وتمكن برشلونة بطل إسبانيا من التعاقد مع اللاعب في غير أوقات الانتقالات الرسمية للاعبين على أساس الظروف الطارئة التي تعرض لها النادي الكاتالوني؛ والمتمثلة في غياب جناحه الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي عن الملاعب لستة أشهر بسبب الإصابة.
وأدى تعاقد برشلونة مع المهاجم الدنماركي لحالة من الجدل في إسبانيا نظرا لأن ليغانيس، المهدد بالهبوط، لن يتمكن من التعاقد مع بديل له.
وذكر برشلونة في بيانه أن "اللاعب سينضم إلى النادي حتى نهاية الموسم ولأربعة أعوام أخرى، حتى 30 يونيو 2024، مع وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 300 مليون يورو".
وسجل برايثوايت عشرة أهداف خلال 38 مباراة مع ليغانيس منذ انضمامه للفريق، في يناير 2019، قادما من "ميدلسبره" الإنجليزي.
ويحق للمهاجم الدنماركي المشاركة مع نادي برشلونة في الدوري الإسباني فقط، وليس في دوري أبطال أوروبا.