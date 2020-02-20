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الرئيسية | رياضة | رجاء بني ملال يوجه اتهامات إلى لجنة البرمجة

رجاء بني ملال يوجه اتهامات إلى لجنة البرمجة

رجاء بني ملال يوجه اتهامات إلى لجنة البرمجة
عبد السلام ناصر
الخميس 20 فبراير 2020 - 22:05

عبر محمد عفيف، رئيس المكتب المديري لنادي رجاء بني ملال، في تصريح له نشر على الصفحة الرسمية للفريق بـ"فيسبوك"، عن استيائه من قرار تأجيل مباراة فريقه وضيفه الرجاء البيضاوي إلى غاية يوم الجمعة، بعدما كان مقررا إجراؤها عصر يوم الخميس بالملعب البلدي لمدينة واد زم، وذلك لحساب الجولة 16 من منافسات البطولة الوطنية.

وقال عفيف إن "إدارة الفريق توصلت بمراسلة مفاجئة في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء من العصبة الاحترافية، دون أي تعليل أو تفسير يذكر، ودون أخذ بعين الاعتبار وضع النادي ولا ظروفه التي بات الكل يعلم بها، علما أن الفريق الملالي تنتظره مباراة أخرى حارقة أمام المغرب التطواني الثلاثاء المقبل، برسم الجولة 17 لحساب ذات المنافسة".

وأضاف أن "العصبة الاحترافية سبق لها أن قامت بتأجيل توقيت المباراة التي جمعت ممثل فارس عين أسردون بنادي نهضة بركان في شطر الذهاب دون أن تأخذ موافقة الفريق الملالي، الشيء الذي جعل لاعبي النادي يتعذر عليهم العودة عبر الطائرة التي كانت مخصصة من قبل، واضطروا إلى العودة إلى مدينة بني ملال عبر حافلة الفريق، الشيء الذي تسبب في إلغاء الحصة التدريبية الأولى التي كانت مبرمجة بعد اللقاء المذكور".

وواصل المتحدث ذاته أن "لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تسببت في مشكل تنظيمي ومادي كبير، بحكم أن المراسلة جاءت متأخرة، وذلك بعد أن استقرت العناصر الملالية بأحد الفنادق بمدينة بني ملال استعدادا للمباراة التي كانت منتظرة أمام الرجاء الرياضي يوم غد الخميس، فكيف يعقل أن يتم إخبار اللاعبين والطاقم التقني والطبي للفريق بمغادرة الفندق؟".

واختتم رئيس الفريق "الملالي" حديثه بالقول إن "لجنة البرمجة كان عليها أن تتعامل بمبدأ تكافؤ الفرص، لأن من العيب والعار أن تتعامل مع الفريق بمثل هذه المعاملة بحكم أنه يقبع في المركز الأخير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - said الخميس 20 فبراير 2020 - 22:53
مارأي الحاقدين الرجاويون في هذا لو سلكت لجنة البرمجة هذا السلوك مع الرجاء لأقمتم الدنيا ولم تقعدوها ولكن هذه رجاء بني ملال محكورة. تعودوا من فضلكم على التروي والعقل وكفى حقدا فاللاعبون يلعبون ويتقاضون الرواتب ويدهبون إلى حال سبيلهم وانتم تخلقون البلبل على والو
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