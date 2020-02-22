الوداد يساهم في تجديد الرجاء لعقد نجمه الأول‬

أوعنا بلعيد

وضع مسؤولو فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم حدا للشائعات المتعلقة حول خروج عبد الإله الحافيظي بغية خوضه لتجربة احترافية جديدة، بعدما نجحوا في إقناعه بتجديد عقده الذي كان سينتهي الصيف المقبل وبالتالي ضمان استمراره مع المجموعة.

وحسب مصادر هسبريس، فقد ساهمت الأنباء المنتشرة حول تقديم الغريم التقليدي الوداد الرياضي البيضاوي لعرض مغرٍ للاعب الحافيظي في عقد إدارة الرجاء لاجتماع مع اللاعب المذكور بغية إقناعه بتمديد عقده وقطع الطريق أمام الأندية المتربصة بخدماته.

وأضافت المصادر أن المكتب المسير للنسور الخضر وافق على شروط الحافيظي، من أجل ضمان استمراره مع المجموعة وتفاديا لانتقاله إلى الوداد؛ الأمر الذي سيجر على مسيري الفريق سخط الجماهير الرجاوية في حال حدوث ذلك ونجاح الفريق الأحمر في الظفر بتوقيعه.

وتابعت مصادرنا أن إدارة الرجاء توصلت إلى اتفاق مع اللاعب الحافيظي، لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، إذ من المنتظر أن يتم التوقيع الرسمي قبل نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وكان الحافيظي قد طالب إدارة الرجاء بصرف مستحقاته المالية بغية تمديد عقده، بالإضافة إلى مساواته مع عدد من اللاعبين الأساسيين بالفريق الأخضر على غرار بدر بانون وسند الورفلي، مع رفع منحة التوقيع إلى أزيد من 450 مليون سنتيم بعدما اقترح الرجاء في البداية على اللاعب 360 مليون سنتيم مقابل تجديد عقده.

ونفت مصادرنا أن يكون فريق الوداد قد تقدم بأي عرض رسمي، سواء للحافيظي أو لوكيل أعماله، من أجل التفاوض حول انتقال اللاعب من الفريق الأخضر إلى الغريم التقليدي؛ وهي الشائعات التي جعلت إدارة الرجاء تحت الضغط ودفعتها إلى الإسراع نحو تجديد عقد اللاعب خشية رحيله إلى الـWAC.

ويغيب اللاعب عبد الإله الحافيظي عن مباريات الرجاء في الوقت الحالي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في إحدى الحصص التدريبية والتي منعته من المشاركة في المباريات الأخيرة للفريق الأخضر بمختلف المسابقات.