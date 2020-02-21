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كُتّاب وآراء
هاري يعود للحلبة من جديد في الصيف المقبل
سيعود البطل العالمي بدر هاري، لأجواء المنافسة من جديد بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في آخر "نزال" قبل حوالي شهرين، أمام الهولندي ريكو فيرهوفن، حيث تعرف عشاق "الكيك بوكسينغ" أمس الخميس، على موعد عودة البطل المغربي بدر هاري إلى الحلبة.
وأعلنت منظمة "غلوري"، العالمية لنزالات "الكيك بوكسينغ" والرياضات القتالية، عن موعد النزال القادم لهاري، والذي حُدد في الـ20 من يونيو المقبل، هذا دون أن تكشف المنظمة عن خصم البطل المغربي.
وأوضحت" غلوري" أن عشاق بدر هاري سيتعرفون على خصمه في النزال المقبل، خلال ليلة "غلوري75" يوم السبت الـ29 من فبراير الحالي.
يُشار إلى أن بدر هاري خسر نزاله الأخير، الذي لُقب "بنزال القرن" قبل شهرين تقريباً، أمام خصمه الهولندي ريكو فيرهوفن، بعدما لم يقو على مواصلة النزال بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
خووونا غاتلعب مع ريكو ان شاء الله ياك؟
بغيت نعرف هاد المرة اشمن بلاصة غاتهرس منها ما فيا مايتصدم اللحااافظك.