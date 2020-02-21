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كُتّاب وآراء
النصيري يعد بمساعدة إشبيلية في "أوروبا ليغ"
يدين إشبيلية الإسباني لكرة القدم بالفضل لمهاجمه المغربي يوسف النصيري، الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل في شباك مضيفهم كلوج الروماني، يوم أمس الخميس، برسم ذهاب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي، خلال المباراة التي احتضنها ملعب "الدكتور كونستانتين رادوليسكو".
وكان الفريق الزائر متأخرا في النتيجة عن طريق الهدف الذي سجله سيبريان دياك من ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، قبل أن يتمكن المهاجم المغربي الشاب يوسف النصيري من إدراك التعادل في الدقيقة الـ82 خلال المباراة التي أدارها الحكم الألماني دينايز أيتيكن.
وبخصوص رأيه حول أول مباراة يخوضها بقميص العملاق الأندلسي في مسابقة اليوروبا ليغ وتسجيل أول هدف، قال النصيري متحدثا لوسائل الإعلام الأوروبية: "سعيد جدا بتسجيل هذا الهدف وبخوضي لأول مباراة مع إشبيلية في اليوروبا ليغ".
واستنجد جولين لوبتيغي، مدرب إشبيلية، بخدمات النصيري عند الدقيقة الـ73 واحتاج المهاجم المغربي إلى 10 دقائق فقط ليستفيد من تمريرة أسيست من زميله دي يونغ، مسجلا منها هدفه الثاني منذ انتقاله من ليغانيس وهدف التعادل في اللقاء؛ وهو ما سيمنح زملاءه الأفضلية في مباراة العودة.
وتابع النصيري: "يجب علي أن أواصل العمل وتسجيل المزيد من الأهداف.. وشخصيا سعيد بالعمل الذي قام به زملائي فوق أرضية الملعب خلال هذه المباراة التي كانت صعبة؛ لأننا وجدنا صعوبة في خلق الفرص".
وعن رأيه في مباراة الإياب التي سيحتضنها ملعب رامون شانشيز بيزخوان بإقليم الأندلس، أوضح قائلا: " نحن الآن نفكر في مباراة يوم الأحد، ومن بعدها سنفكر في مباراة الإياب بالدوري الأوروبي".
وسيلاقي النصيري وبقية رفاقه مضيفهم فريق خيتافي (يحتلون المركز الـثالث)، يوم الأحد المقبل، فوق أرضية ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن الأسبوع الـ25 من لاليغا، في مباراة صعبة ومعقدة، إذ سيواجهون الفريق المدريدي الذي يحقق نتائج مبهرة آخرها فوزه في لقاء الذهاب عن دور الـ32 باليوروبا ليغ بهدفين دون رد أمام العملاق الهولندي أياكس أمستردام.