24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0213:4616:5119:2120:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عمليات تنقيب جديدة عن الغاز الطبيعي تنطلق من "آبار جرسيف" (5.00)

  2. بلافريج يطالب الحكومة بحماية الأطفال من خطر "المواقع الإباحية" (5.00)

  3. دبلوماسية المغرب تعود إلى ساحة النزاع في "دولة القذافي المُنهارة" (5.00)

  4. الاستقلال يُباشر وساطة "رأب الصدع" بين "رفاق الوردة والكتاب" (5.00)

  5. المغرب يتأخر عالميا وإقليميا ضمن مؤشر عالمي لازدهار الأطفال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | النصيري يعد بمساعدة إشبيلية في "أوروبا ليغ"

النصيري يعد بمساعدة إشبيلية في "أوروبا ليغ"

النصيري يعد بمساعدة إشبيلية في "أوروبا ليغ"
أوعنا بلعيد
الجمعة 21 فبراير 2020 - 23:45

يدين إشبيلية الإسباني لكرة القدم بالفضل لمهاجمه المغربي يوسف النصيري، الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل في شباك مضيفهم كلوج الروماني، يوم أمس الخميس، برسم ذهاب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي، خلال المباراة التي احتضنها ملعب "الدكتور كونستانتين رادوليسكو".

وكان الفريق الزائر متأخرا في النتيجة عن طريق الهدف الذي سجله سيبريان دياك من ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، قبل أن يتمكن المهاجم المغربي الشاب يوسف النصيري من إدراك التعادل في الدقيقة الـ82 خلال المباراة التي أدارها الحكم الألماني دينايز أيتيكن.

وبخصوص رأيه حول أول مباراة يخوضها بقميص العملاق الأندلسي في مسابقة اليوروبا ليغ وتسجيل أول هدف، قال النصيري متحدثا لوسائل الإعلام الأوروبية: "سعيد جدا بتسجيل هذا الهدف وبخوضي لأول مباراة مع إشبيلية في اليوروبا ليغ".

واستنجد جولين لوبتيغي، مدرب إشبيلية، بخدمات النصيري عند الدقيقة الـ73 واحتاج المهاجم المغربي إلى 10 دقائق فقط ليستفيد من تمريرة أسيست من زميله دي يونغ، مسجلا منها هدفه الثاني منذ انتقاله من ليغانيس وهدف التعادل في اللقاء؛ وهو ما سيمنح زملاءه الأفضلية في مباراة العودة.

وتابع النصيري: "يجب علي أن أواصل العمل وتسجيل المزيد من الأهداف.. وشخصيا سعيد بالعمل الذي قام به زملائي فوق أرضية الملعب خلال هذه المباراة التي كانت صعبة؛ لأننا وجدنا صعوبة في خلق الفرص".

وعن رأيه في مباراة الإياب التي سيحتضنها ملعب رامون شانشيز بيزخوان بإقليم الأندلس، أوضح قائلا: " نحن الآن نفكر في مباراة يوم الأحد، ومن بعدها سنفكر في مباراة الإياب بالدوري الأوروبي".

وسيلاقي النصيري وبقية رفاقه مضيفهم فريق خيتافي (يحتلون المركز الـثالث)، يوم الأحد المقبل، فوق أرضية ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن الأسبوع الـ25 من لاليغا، في مباراة صعبة ومعقدة، إذ سيواجهون الفريق المدريدي الذي يحقق نتائج مبهرة آخرها فوزه في لقاء الذهاب عن دور الـ32 باليوروبا ليغ بهدفين دون رد أمام العملاق الهولندي أياكس أمستردام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - اسماعيل سيدي بنور السبت 22 فبراير 2020 - 00:36
كلما عطيت اكتر سينعكس إيجابيا على المنتخب الوطني الدي يحتاج إلى لاعبين في المستوى لتحقيق تطلعات الجماهير المغربية بالتوفيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.