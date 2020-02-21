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كُتّاب وآراء
الركراكي وبوصوفة يدعمان أكاديمية محمد السادس
زار وليد الركراكي، مدرب الدحيل القطري، وبصحبته نجم وقائد الأسود السابق مبارك بوصوفة، مقر إقامة لاعبي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، لدعمهم وتشجيعهم قبل المواجهة القوية التي ستجمعهم يوم غد السبت بفريق ريال مدريد الإسباني، برسم نصف نهائي بطولة الكأس الدولية التي تجرى أطوارها بقطر.
وحرص المدرب السابق لفريق الفتح الرباطي بمعية مبارك بوصوفة، الدولي المغربي السابق، على زيارة مكان إقامة فريق الأكاديمية بغية تحفيز اللاعبين وتشجيعهم على تقديم المزيد، لا سيما أنهم سيواجهون منافسا صعبا وشرسا، ويتعلق الأمر بفريق ريال مدريد الإسباني الذي يملك في صفوفه مجموعة من المواهب العالمية.
وقدم لاعبو الأكاديمية عروضا قوية ولافتة بهذه المسابقة وتمكنوا من خطف الأنظار إلى مواهبهم وإمكاناتهم، بعدما نجحوا في اجتياز العديد من الفرق القوية؛ آخرها غلاسكو رينجرس الأسكتلندي، حامل لقب النسخة الماضية، الذي انهزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي أمام الأشبال المغاربة الذين يطمحون إلى مواصلة المشوار وإقصاء النادي الملكي الإسباني.
يشار إلى أن مباراة أكاديمية محمد السادس ومنافسه ريال مدريد ستجرى يوم غد السبت على الساعة الثانية زوالا بالتوقيت المغربي، وستجرى فوق أرضية ملعب أكاديمية أسباير وستنقلها قناة الكأس القطرية.