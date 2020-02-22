نهضة بركان يستعيد خدمات ياجور أمام واد زم

أوعنا بلعيد

يواجه فريق نهضة بركان لكرة القدم مضيفه سريع واد زم، الأحد، فوق أرضية "الملعب البلدي لوادي زم"، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري المغربي الاحترافي وهو محروم من خدمات اثنين من أبرز لاعبيه.

وسيغيب عن مباراة ممثل الكرة البركانية أمام واد زم اللاعب إسماعيل مقدم، بداعي الإيقاف بعدما قضت اللجنة التأديبية بإيقافه لمباراتين نافذتين لأسباب انضباطية؛ بينما سيغيب العربي الناجي بسبب الإصابة التي يعاني منها.

ويعتبر الناجي ومقدم من الدعائم الأساسية ضمن خطط المدرب طارق السكتيوي الذي يعتمد عليهما لتحقيق النتائج الإيجابية، وبالتالي فإن غيابهما سيكون مؤثرا على المجموعة الراغبة في العودة بنتيجة إيجابية من خارج ملعبها بغية ملاحقة الوداد الرياضي متصدر جدول الترتيب.

في المقابل، استعاد الطاقم التقني خدمات المهاجم محسن ياجور، الذي بات جاهزا لخوض المباراة أمام الفريق الحريزي بعدما غاب عن المجموعة خلال المباريات السابقة بسبب الإصابة التي ألمت به.

ومنح الطاقم الطبي للفريق البرتقالي الضوء الأخضر لياجور للعودة إلى الميادين ودعم المجموعة، وتم بعد ذلك إخضاعه لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف المعد البدني قبل أن يلتحق بالتدريبات الجماعية مع الفريق مؤخرا.

ويحتل فريق نهضة بركان المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة بعد مرور 16 جولة، حصل عليها بعد فوزه في 8 مباريات وتعادله في سبع مواجهات، وذاق مرارة الهزيمة مرة واحدة؛ بينما يحتل سريع واد زم المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، بعد فوزه في أربع مباريات وتعادله في خمس وتجرعه مرارة الهزيمة خلال سبعة لقاءات.