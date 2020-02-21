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الرئيسية | رياضة | الرجاء يتغلب على بني ملال في "مؤجل البطولة"

الرجاء يتغلب على بني ملال في "مؤجل البطولة"

الرجاء يتغلب على بني ملال في "مؤجل البطولة"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:29

عاد فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، بنتيجة الفوز بهدفين لواحد من الملعب البلدي لوادي زم، في المواجهة التي جمعته بمضيفه رجاء بني ملال برسم النزال المؤجل عن الجولة 16 من منافسات الدوري الاحترافي.

وتمكن لاعبو الرجاء من السيطرة على أطوار المواجهة واحتكار الكرة منذ البداية، غير أن ذلك بقي دون نتيجة ولم يثمر مناورات هجومية تقلق راحة حارس رجاء بني ملال، باستثناء كرة من المهاجم حميد أحداد، في حدود الدقيقة 18.

وفي حدود الدقيقة 25 احتسب الحكم هشام التمسماني، ركلة جزاء للفريق البيضاوي، قبل أن يتراجع عن قراره بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، ليتواصل الضغط الهجومي لرفاق بدر بانون وبحثهم عن هز الشباك، في المقابل ركز رجاء بني ملال على تحصين الخط الخلفي وسد الممرات أمام عناصر الفريق البيضاوي.

خلال مجريات الشوط الثاني تواصل نفس سيناريو الجولة الأولى، إذ استمر الفريق البيضاوي في احتكار الكرة وسيطرته المحتشمة دون أن يتمكن رفاق حميد أحداد، من تهديد مرمى الحارس أيمن ماجد بكرات هجومية تقلق راحته، بفعل الانتشار الجيد لأبناء المدرب محمد مديحي، في نصف ملعبهم.

وفي حدود الدقيقة 64، تمكن سفيان رحيمي، من هز الشباك وإحراز هدف السبق للرجاء من كرة تابثة مباشرة هزم بها الحارس أيمن ماجد، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للرجاء في الدقيقة 70 ترجمها زكرياء الوردي للهدف الثاني، فيما سجل ياسين الصالحي، الهدف الوحيد لرجاء بني ملال من ركلة جزاء في حدود الدقيقة 84، لتنتهي مجريات النزال بفوز الرجاء البيضاوي بهدفين لواحد.

وأضاف الرجاء ثلاث نقاط ثمينة لرصيده بعد هذا الفوز، إذ بلغ النقطة 28 مناصفة مع الجيش الملكي في الصف الرابع، فيما جمدت الهزيمة رصيد رجاء بني ملال في حدود ثلاث نقاط بالمركز الأخير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - النورس الجمعة 21 فبراير 2020 - 20:00
الرجاء مازال يحارب من طرف الجامعة والعصبة ..دائما عندما يكون مقبل على مواجهة حاسمة تقوم العصبة بزرع مقابلة مؤجلة لهز المعنويات كما حصل مع الاسماعيلي..وهذا الاسبوع مع مازيمبي..حشومة عار جميع الاتحادات تساعد فرقها المشاركة قاريا الا الجامعة المغربية تقف ضد فريق الرجاء..وهذا انتقاما لمقابلة الريمنتادا...
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