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كُتّاب وآراء
بنفيكا يراقب الوداد والرجاء ترقبا لميركاتو الصيف
تتجه نية مسؤولي نادي بنفيكا البرتغالي إلى تعزيز صفوف فريقهم، ابتداء من الميركاتو الصيفي المقبل، بأسماء مغربية؛ فقد بدأ مسؤولو الفريق سالف الذكر تحركاتهم، بغية مراقبة بعض الأسماء وإعداد تقارير عنها لتقديمها إلى الإدارة التقنية.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الفريق البرتغالي سيرسل ممثلين عنه لمتابعة مباريات القمة بربع نهائي دوري الأبطال الإفريقية والتي ستجمع الرجاء الرياضي بمنافسه تي بي مازيمبي الكونغولي، بالإضافة إلى مواجهة الوداد الرياضي أمام النجم الساحلي التونسي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن ممثلي الفريق البرتغالي تواصلوا مع مسؤولي فريقي الوداد والرجاء وأخبروهم برغبتهم في الحضور لمتابعة المباريات التي سيواجهون فيها المنافسين الأفارقة بغية متابعة لاعبي الفريقين.
وجاءت رغبة الفريق البرتغالي في مراقبة لاعبي الفريقين بغية إعداد تقارير تقنية عنهم للإدارة التقنية لدراستها، في حال رغبت في التعاقد مع أحد اللاعبين في الموسم المقبل لتعزيز صفوف المجموعة.
ويعتبر المدافع جواد الياميق، نجم الرجاء الرياضي السابق، آخر لاعب من الفريقين نجح في الاحتراف بأوروبا؛ فقد انضم إلى فريق جنوى، وانتقل في الميركاتو الشتوي الماضي صوب الدوري الإسباني لخوض تجربة احترافية جديدة على سبيل الإعارة بقميص سرقسطة المنتمي إلى الدرجة الثانية.
جدير بالذكر كذلك أن نادي بنفيكا، الذي يضم في صفوفه الدولي المغربي عادل تاعرابت، سبق أن لعب له كل من رضوان حجري وحسن ناضر والطاهر لخلج وعبد الكريم الحضريوي.