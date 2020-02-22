خلاف الرجاء و"العصبة" ينتهي بـ"قرار صادم"

أوعنا بلعيد

فاجأت العصبة الاحترافية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مسؤولي الرجاء الرياضي بالإبقاء على وقت إجراء مباراة الفريق أمام نهضة الزمامرة برسم الجولة السابعة عشرة من الدوري الاحترافي.

وتراجعت الجهة سالفة الذكر عن قرارها بتأجيل مباراة "النسور الخضر" أمام نهضة الزمامرة خلال الاجتماع الذي عقده ممثلو الرجاء مع مسؤولي العصبة الاحترافية، ولم يتوصل خلاله الطرفان إلى أي حل، بعد أن تشبث كل طرف بموقفه.

وتباعدت وجهات النظر بين الطرفين بعدما رفض ممثلو الرجاء إجراء المباراة أمام نهضة الزمامرة خلال فترة إيقاف الدوري الاحترافي، وهو ما دفع العصبة الاحترافية إلى الإبقاء على المباراة في تاريخها السابق، مما سيجبر "النسور الخضر" على اللعب يوم الاثنين المقبل بعد ثلاثة أيام من مواجهة بني ملال.

وكانت العصبة الاحترافية قد عمدت إلى تأجيل مباراة الرجاء أمام رجاء بني ملال بيوم واحد، وكان مقررا لها أن تلعب الخميس عوض الجمعة، على أن يتم تأجيل لقاء نهضة الزمامرة إلى وقت لاحق قبل أن تتراجع الجهة سالفة الذكر عن قرارها.

وسيضطر "النسور الخضر" إلى خوض مباراة أخرى يوم الاثنين المقبل، علما أنهم سيخوضون مباراة أخرى قوية يوم الجمعة المقبل أمام تي بي مازيمبي الكونغولي ضمن ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.