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الرئيسية | رياضة | "لبؤات الأطلس" يفزن بلقب بطولة شمال إفريقيا

"لبؤات الأطلس" يفزن بلقب بطولة شمال إفريقيا

"لبؤات الأطلس" يفزن بلقب بطولة شمال إفريقيا
هسبورت من الرباط
السبت 22 فبراير 2020 - 17:05

تُوج المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية بلقب بطولة شمال إفريقيا الذي اختتمت فعالياته، اليوم،بالعاصمة التونسية تونس.

وفازت العناصر الوطنية من تحقيق نتيجة الفوز بنتيجة هدفين لصفر في اللقاء الذي جمعها اليوم بالمنتخب الجزائر على أرضية ملعب الكرم.

ووقع الهدف الأول للنخبة الوطنية في هذه المباراة، اللاعبة غزلان شباك في الدقيقة 49، فيما سجلت اللاعبة ابتسام الجريدي الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، قد فاز قبل ذلك على كل من منتخبات تونس بهدف لصفر، وتنزانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وموريتانيا بنتيجة خمسة أهداف لصفر، منهيا بذلك هذه البطولة في الصف الأول برصيد 12 نقطة.

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