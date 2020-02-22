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كُتّاب وآراء
فريق أكاديمية محمد السادس ينهزم أمام ريال مدريد
خرج فريق أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، اليوم السبت، من دور نصف نهاية الكأس الدولية للناشئين بالدوحة بعد هزيمته أمام ريال مدريد الاسباني بالضربات الترجيحية (4-5).
وانتهى الوقت الأصلي لهذه المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، سجل أولهما لريال مدريد ماريو مارتين مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يوقع صلاح الدين شفاني هدف التعادل لأشبال الأطلس في الدقيقة 89.
ويلتقي أسود الأطلس في مباراة الترتيب مع المنهزم من المباراة نصف النهائية الثانية، بين فريقي باريس سان جرمان الفرنسي وانتر ميلانو الايطالي.
وكان فريق أكاديمية محمد السادس قد تأهل لدور نصف النهاية بعد فوزه على حامل اللقب غلاسكو رينجرز الأسكتلندي، بثلاثة أهداف لهدفين، فيما بلغ ريال مدريد الدور ذاته بعد تفوقه على كاشيوا ريسول الياباني بسبعة أهداف للاشيء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
لما كانلعبوا مع شي فريق عند اسم عالمي كنبقاوا غير كنكوروا او نعطيوا للعور بحال لا ما عمرنا ما لعبنا. قوت الاحترام للخصم والخوف من الهزيمة هما اسباب هزيمة اليوم.
واش السبليون زعما كيكلوا احسن من المغاربة ولكن هما كيفكروا بداك الغرام ديال العقل اللي عندهم اما حنا عندنا كيلوا ديال العدس متقل علينا او صافي.
مما يعني أن أن فريق الأكديمية, في اسوء تقدير, هو الرابع او الثالث عالميا مما يجعله مدرسة ناجحة جدا.
وهدا الأمر يشرف المغرب, و يشرف القارة الافريقية أيضا.
أما ان كان "حسك النقدي" قد قادك للتقيئ بما تقيأت به في تعليقك. فعلى "الهندسة" السلام.