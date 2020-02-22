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الرئيسية | رياضة | فريق أكاديمية محمد السادس ينهزم أمام ريال مدريد

فريق أكاديمية محمد السادس ينهزم أمام ريال مدريد

فريق أكاديمية محمد السادس ينهزم أمام ريال مدريد
هسبريس ـ و.م.ع
السبت 22 فبراير 2020 - 19:10

خرج فريق أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، اليوم السبت، من دور نصف نهاية الكأس الدولية للناشئين بالدوحة بعد هزيمته أمام ريال مدريد الاسباني بالضربات الترجيحية (4-5).

وانتهى الوقت الأصلي لهذه المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، سجل أولهما لريال مدريد ماريو مارتين مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يوقع صلاح الدين شفاني هدف التعادل لأشبال الأطلس في الدقيقة 89.

ويلتقي أسود الأطلس في مباراة الترتيب مع المنهزم من المباراة نصف النهائية الثانية، بين فريقي باريس سان جرمان الفرنسي وانتر ميلانو الايطالي.

وكان فريق أكاديمية محمد السادس قد تأهل لدور نصف النهاية بعد فوزه على حامل اللقب غلاسكو رينجرز الأسكتلندي، بثلاثة أهداف لهدفين، فيما بلغ ريال مدريد الدور ذاته بعد تفوقه على كاشيوا ريسول الياباني بسبعة أهداف للاشيء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - انا السبت 22 فبراير 2020 - 19:29
المدرب هو الذي انهزم أمام الريال أما اللاعبون فقاموا بمقابلة راءعة لكن عقلية المدرب المغربي لا تستحق إدارة المنتخبات، فالمدرب الهاوي بدا المقابلة وهو يدافع ب 9 لاعبين باستثناء قلب الهجوم وبعد تسجيل الهدف الاول للريال تحركت العناصر الوطنية وابانت عن علو كعبها لكن مع الأسف عقلية المدرب المغربي لم ولن تتغير.
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2 - Ingénieur السبت 22 فبراير 2020 - 19:40
Quand tout les joueurs et le personnel responsable sont recrutés par des coudes pistons, le résultat c'est la défaite
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-7
3 - العقل والعدس السبت 22 فبراير 2020 - 20:03
وكان في استطاعة الاكادمية ان تتاهل للنهاية الا ان الخلعة في المسارن خلاتهم ايخسروا.
لما كانلعبوا مع شي فريق عند اسم عالمي كنبقاوا غير كنكوروا او نعطيوا للعور بحال لا ما عمرنا ما لعبنا. قوت الاحترام للخصم والخوف من الهزيمة هما اسباب هزيمة اليوم.
واش السبليون زعما كيكلوا احسن من المغاربة ولكن هما كيفكروا بداك الغرام ديال العقل اللي عندهم اما حنا عندنا كيلوا ديال العدس متقل علينا او صافي.
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4 - mahfoud السبت 22 فبراير 2020 - 20:16
j'ai suivi la rencontre contre le real, la vérité les merengues ont créé plus d'occasions, et pour le commentaire numéro 1 l'entraîneur de l'académie marocaine est un portugais et non pas un marocain, autre chose le real durant ses matchs de groupe a écrasé ses adversaires, aussi l l'académicie mohamed 6 participe pour la première fois et a éliminé le lors des quarts de finale le vainqueur d une édition de ce tournoi qui est Glasgow rangers, il faut les encourager.
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5 - مدردستا السبت 22 فبراير 2020 - 20:16
هالا مدريد اي نادا ماس.احب كرة القدم المغربية ولكني أحب الميرينغي أكثر. صراحة هناك لاعبين لعبوا اليوم أراهم مستقبلا في الفريق الأول وأكيد أنهم متابعين من طرف زيدان
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6 - الى "ingenieur'" السبت 22 فبراير 2020 - 20:30
صديقي ال ingenieur, فريق الأكاديمية وصل الى نصف النهائي و انتصر على اعتى المدارس الكروية العالمية, ثم انهزم أمام " ريال مادريد' و ما أدراك ما ريال مادريد بضربات الجزاء.
مما يعني أن أن فريق الأكديمية, في اسوء تقدير, هو الرابع او الثالث عالميا مما يجعله مدرسة ناجحة جدا.
وهدا الأمر يشرف المغرب, و يشرف القارة الافريقية أيضا.
أما ان كان "حسك النقدي" قد قادك للتقيئ بما تقيأت به في تعليقك. فعلى "الهندسة" السلام.
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7 - abdallah marrakech السبت 22 فبراير 2020 - 20:31
أعتقد أن الفرق كان في العمل الدي تقوم به المدرسة الريالية وكدالك التكوين العالي وطبيعة التغدية واعرف ماتقول لأن اللعب رقم 3 ونيس كان من الجيران فعلا هو موهوب ولكن التكوين كان متأخر والمهم نتمنى لهم التوفيق
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