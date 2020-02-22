فريق أكاديمية محمد السادس ينهزم أمام ريال مدريد

هسبريس ـ و.م.ع

خرج فريق أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، اليوم السبت، من دور نصف نهاية الكأس الدولية للناشئين بالدوحة بعد هزيمته أمام ريال مدريد الاسباني بالضربات الترجيحية (4-5).

وانتهى الوقت الأصلي لهذه المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، سجل أولهما لريال مدريد ماريو مارتين مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يوقع صلاح الدين شفاني هدف التعادل لأشبال الأطلس في الدقيقة 89.

ويلتقي أسود الأطلس في مباراة الترتيب مع المنهزم من المباراة نصف النهائية الثانية، بين فريقي باريس سان جرمان الفرنسي وانتر ميلانو الايطالي.

وكان فريق أكاديمية محمد السادس قد تأهل لدور نصف النهاية بعد فوزه على حامل اللقب غلاسكو رينجرز الأسكتلندي، بثلاثة أهداف لهدفين، فيما بلغ ريال مدريد الدور ذاته بعد تفوقه على كاشيوا ريسول الياباني بسبعة أهداف للاشيء.