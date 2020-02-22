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الدفاع الجديدي يتعادل مع اتحاد طنجة بهدف لمثله
السبت 22 فبراير 2020 - 19:30
تعادل فريق الدفاع الحسني الجديدي بميدانه مع اتحاد طنجة بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت،على أرضية ملعب العبدي بالجديدة، برسم منافسات الدورة الـ17 للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وتقدم اتحاد طنجة في نتيجة اللقاء بواسطة السنغالي كوناتي يوسوفا (د3)، قبل أن ينجح مروان الهدهودي من توقيع التعادل لصالح الفريق الجديدي في الدقيقة 30.
وظل الدفاع الحسني الجديدي، بعد هذا التعادل، في المركز السادس بمجموع 23 نقطة، كما ظل اتحاد طنجة في المركز الـ15، ماقبل الأخير، برصيد 15 نقطة.