الوداد البيضاوي يحصد الخسارة أمام يوسفية برشيد

هسبريس ـ مُتابعة

سقط فريق الوداد البيضاوي في فخ الخسارة امام مضيفه يوسفية برشيد، بحصة 3 ـ 2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة عشر من الدوري الاحترافي الأول لكرة القدم.

وسجل ليوسفية برشيد أمين أبو الفتح في الدقيقة 44، وأضاف عبد الصمد نياني هدفين في الدقيقتين 62 و67، فيما سجل هدفي الوداد البيضاوي غباغبو ماجبي في الدقيقتين 59 و63.

وتوقف رصيد الوداد البيضاوي عند 33 نقطة، في صدارة الترتيب المؤقت، وتوقف رصيد يوسفية برشيد عند 21 نقطة في المركز التاسع.